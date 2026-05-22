Abuso sexual: piden hasta 15 años de prisión a un exjefe del Cuartel Central

Entre 8 y 15 años de prisión pidió la acusación para el comisario Daniel Eduardo Umaño -exjefe del Cuartel Central de Bomberos de Bahía Blanca-, quien está siendo juzgado por el supuesto abuso sexual de una mujer que trabajaba con él.

El fiscal Diego Torres, titular de la UFIJ Nº 4, solicitó la pena de 8 años de prisión para el acusado, mientras que la abogada representante de la víctima, Viviana Lozano, pidió que le impongan 15 años de prisión.

En el marco de los alegatos, la defensa de Umaño, a su turno, solicitó su absolución.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la causa, entre 2019 y 2021, Umaño aprovechó diversas situaciones dentro de la dependencia ubicada en Castelli al 400 para abrazar, tocar y besar a la mujer en contra de su voluntad.

Todas estas situaciones abusivas se repetían de manera cotidiana durante la jornada laboral, aprovechando el hombre su superioridad jerárquica.

Umaño llegó a juicio acusado de abuso sexual simple reiterado, agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.

El fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 1 se conocerá el próximo miércoles, en horas del mediodía.