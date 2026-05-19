Gas y electricidad: cuánto paga cada provincia y cómo está Bahía Blanca en la comparativa

En momentos en que el Gobierno nacional vuelve a poner en agenda los subsidios a los servicios y la inflación continúa superando a los sueldos de bolsillo de los trabajadores argentinos, un informe de la UBA y el Conicet planteó las grandes diferencias que hoy existen entre las distintas provincias y territorios argentinos al momento de pagar dos facturas tan comunes como son la electricidad y el gas.

El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política también permite estimar cuál es el gasto promedio en Bahía Blanca y toda la región para estos servicios. Por supuesto, se aclara que en determinadas provincias, el incremento en las tarifas fue más pronunciado, a lo que deben agregarse las particularidades de cada región,

Todo esto, se aclaró, produce diferencias significativas en los montos de las facturas en todo el país.

El texto recuerda que actualmente rige en todo el país la Resolución 109/26, que fija los precios estacionales de la energía desde el 1 de mayo, y que el ritmo de los aumentos tarifarios asociados al Valor Agregado de Distribución varía según la provincia. Además, algunas jurisdicciones continúan adaptando sus cuadros tarifarios, pasando del esquema de Segmentación anterior al nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

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En Bahía Blanca y la región, los números son elocuentes. En las facturas de gas, teniendo en cuenta un consumo promedio para categoría R2 2º, en nuestra zona la boleta promedio es de 47.600 pesos sin subsidio, cuando el promedio nacional supera los 71 mil pesos. Con subsidio, el valor mensual cae a 31.228 pesos, mientras que la media del país apenas supera los 52 mil pesos.

En este marco, el IIEP recordó que en mayo se sancionaron nuevos cuadros tarifarios que identifican dos segmentos de usuarios: uno sin subsidios que paga el costo pleno de abastecimiento del gas y otro con subsidios que recibe una bonificación del 50% más un 25% adicional, hasta un umbral de consumo por región, sobre el costo de abastecimiento del gas. A su vez, la asignación de la carga del precio PIST entre categorías, zonas y subzonas implica que existan usuarios que paguen por encima o por debajo del Precio Anual Uniforme (PAU).

Por ello, con la actualización de los valores, entre los usuarios sin subsidio, las facturas de gas más elevadas en mayo se registraron en Tierra del Fuego, con boletas promedio de $209.502; Santa Cruz, con $200.941; Chubut Sur, con $128.359, y Neuquén, con $104.503. En el otro extremo, las tarifas más bajas correspondieron a Tucumán, con $36.979; el norte de la provincia de Buenos Aires, con $41.660; Salta, con $44.004, y La Puna, con $44.174.

Para los usuarios con subsidio, las mayores facturas también se concentraron en la Patagonia: Tierra del Fuego encabezó el ránking con $127.893, seguida por Santa Cruz, con $123.423; Chubut Sur, con $82.665, y Neuquén, con $82.564.

En contraste, los menores valores se observaron en Tucumán, con $30.148; Bahía Blanca, con $31.228; Salta, con $32.429, y el norte de la provincia de Buenos Aires, con $34.104.

El IIEP detalló también que “los datos indican que para los usuarios sin subsidio la composición promedio de la factura final es del 47% para el precio del gas, 31% para el VAD y 22% para los impuestos. Mientras que para los usuarios con subsidios estas proporciones son 27%, 51% y 22%, respectivamente”.

Facturas de electricidad

En lo que se refiere al costo de la electricidad, se tuvo en cuenta un consumo de 265 Kwh por mes. En Bahía Blanca y la zona (PBA EDES), sin subsidios, cada usuario debe abonar 97.210 pesos, con un valor nacional promedio de 82.688 pesos. Mientras que en los valores con subsidio, el valor cae a $64.883, con un promedio de 50.919.

A nivel país, entre los usuarios con subsidio, las tarifas eléctricas más altas del país en mayo se registraron en Neuquén, con una factura promedio de $88.924; Río Negro, con $84.549; Puerto Madryn, con $76.823, y Salta, con $69.343.

En contraste, las boletas más bajas para este segmento correspondieron a Formosa, con $25.321; La Rioja, con $27.191; el área de Edesur en el AMBA, con $28.281, y Edenor en el AMBA, con $28.569.

En tanto, entre los usuarios sin subsidio, Neuquén volvió a encabezar el ranking de mayores costos, con facturas promedio de $153.580, seguida por Río Negro, con $115.282; Puerto Madryn, con $109.618, y Santa Fe, con $101.213.

Del lado opuesto, las tarifas más bajas se observaron en Tierra del Fuego, con $49.727; Edenor en el AMBA, con $53.224; Edesur en el AMBA, con $54.705, y La Rioja, con $55.397. (con información de Infobae)