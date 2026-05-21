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Drogas: la persecución a una moto derivó en cuatro allanamientos

El procedimiento, que motivó la investigación y la detención de dos personas, se había realizado a fines de abril.

Dos detenidos por presunta comercialización de drogas y el secuestro de elementos probatorios fue el saldo principal de cuatro allanamientos que surgieron como derivación de una persecución policial a una moto que se concretó a fines del mes pasado.

El 22 de abril, personal de la comisaría Quinta, en Charlone y Pacífico, interceptó una moto ocupada por Diego Armando Bertolini (36) y Néstor Gabriel Ramos (25), quienes aparentemente intentaron fugar pero luego de una breve persecución se los redujo.

En su poder encontraron algunos gramos de marihuana y cocaína y tres celulares.

La investigación avanzó y se pudo determinar que ambos no serían ajenos al delito con infracción en la Ley 23.737.

Es por ese motivo que el Juzgado de Garantías N° 2 autorizó cuatro allanamientos, que realizó personal de la seccional del barrio Noroeste, en forma conjunta con la delegación de Drogas Ilícitas, Policía Local, Infantería, Caballería, GAD y personal de las restantes seis comisarías locales.

En el primero de los domicilios, ubicado en Ricchieri 500 del barrio Caracol, se arrestó a Bertolini y se secuestraron 10,4 gramos de cocaína, una balanza de precisión y telefonía celular.

El objetivo dos, en Patricios al 2.000, dio resultado negativo, mientras que en el tercer inmueble requisado, en Santa Cruz al 600, se detuvo a Ramos y se secuestraron más teléfonos, una balanza y dinero.

Finalmente, en Pampa Central al 300 hubo secuestro de otros elementos de interés para la causa, que tramita ante la UFIJ N° 19 del fiscal Mauricio Del Cero.

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