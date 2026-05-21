La curiosidad de los cinco partidos y el cruce entre dos DT, mientras esperan otro integrante de la familia

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Después del adelanto de la décima fecha que contuvo la victoria -séptima en fila- de Estrella sobre Napostá (77-70) y que lo dejó en la punta de las posiciones, la misma se completará hoy con los restantes cinco encuentros.

Todos tienen la particularidad de poner frente a frente a equipos que ocupan la misma posición o están separados solamente por un punto.

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Esto hace que la atención se centralice en los distintos sectores de la tabla con los partidos Villa Mitre (15 puntos)-Bahiense del Norte (14), Pueyrredón (15)-Estudiantes (14), Pacifico (13)-Olimpo (12), L.N. Alem (12)-Liniers (12) y Barrio Hospital (11)-Independiente (11).

Villa Mitre-Bahiense

Villa Mitre atraviesa un momento ideal de la temporada, reflejado en las cinco victorias consecutivas. Después de alcanzar su máxima puntuación en el inicio de esta seguidilla de victorias (98-81 a Pacífico), el tricolor anotó 73 (a L.N. Alem), 85 (a Barrio Hospital), 90 (a Independiente) y 96 (a Olimpo).

Bahiense, por su parte, viene de perder los últimos dos juegos, convirtiendo sus registros más bajos: (66-62 con Pueyrredón y 70-61 con Napostá).

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Francisco Irrazábal.

Novedades: en los locales continúan afuera Alejo Blanco (hombro) y Lautaro Cavero (mano). En la visita está descartado Bruno Lozano, con un cuadro gripal.

Pueyrredón-Estudiantes

Pueyrredón venía remontando (cuatro victorias seguidas) y perdió dos de los últimos tres juegos, ambos afuera. Estudiantes, por su parte, llega con dos victorias consecutivas, y de visita se repartió triunfos y derrotas: 2-2.

Como dato de color, será el primer enfrentamiento oficial entre los entrenadores Ariel Ugolini y Facundo Sastre, suegro y yerno, respectivamente.

Ariel Ugolini (frente) y Facundo Sastre (fondo).

Por si fuera poco, de acuerdo con los plazos estimativos previstos, hoy mismo podrían recibir la noticia del nacimiento de Beltrán, otro integrante de la familia. Por ahora, el abuelo y el padre tienen la cabeza en el partido...

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: el equipo de calle Darregueira no tiene a Nicolás Renzi (viaje de bodas), Pedro Pérez Pavón (desgarro) y Manuel Echarri (esguince) anoche entrenó diferenciado, aunque hoy estará en el plantel. Mientras que el albo tiene plantel completo.

Pacífico-Olimpo

Pacífico por primera vez ganó dos partidos seguidos, rompiendo una racha de cuatro derrotas. De local se hizo fuerte, con tres victorias en cuatro presentaciones.

En tanto, Olimpo aún no logró triunfar de visita (en cuatro juegos). Arrastra cinco caídas en los últimos seis partidos.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: en el verde no se registran ausencias. Mientras que en el aurinegro está recuperado Alejo Diel y se suma al plantel Alejo Marroni, quien viajó a Estados Unidos (work and travel) antes de la definición con Villa Mitre la temporada anterior y poco a poco se va poniendo a tono. De todos modos, la intención es que por ahora no sume minutos.

L.N. Alem-Liniers

L.N. Alem y Liniers llegan con idéntico récord: 3-6. El verdirrojo, con el poder ofensivo de Jan-Luc Wilson, ganó dos de los últimos tres, ambos como local, convirtiendo 90 (a Pacífico) y 88 (a Barrio Hospital).

El Chivo, por su parte, luego de tres victorias consecutivas, ahora arrastra tres derrotas en fila y anotando pocos puntos: 64 (ante Bahiense), 66 (con Estrella) y 67 (contra Estudiantes).

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Lucas Andrés.

Novedades: en el verdirrojo ayer se confirmó la incorporación de Emilio Giménez, ex Villa Mitre (Liga Argentina) y aguardan la habilitación, por lo que es incierto su debut. Retorna Santiago D'Annunzio (quien había estado ausente a raíz de un golpe) y continúa afuera, por largo tiempo, Mirko Cenzual (rotura de ligamentos).

Mientras que Liniers sufre tres ausencias: Genaro Groppa (afectado a la preselección nacional U19), Nicolás Quiroga y Mauro Miérez (ambos recuperándose de desgarros).

Barrio Hospital-Independiente

Duelo directo entre los dos colistas. Barrio Hospital -que perdió cinco de los últimos seis juegos- ganó un partido en cinco presentaciones como local. En tanto que Independiente -que lleva seis derrotas en fila- aún no pudo festejar en sus cuatro salidas.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Néstor Schernenco y Joel Schernenco.

Novedades: los dos sufren las mismas ausencias de varios partidos: el local sin Esteban Benedetti (mesnicos) y en el viola, sin Matías Ponzoni (hernia).

La última

En la fecha de cierre jugarán Estrella-Villa Mitre, Estudiantes-Napostá, Bahiense-Pacífico, Liniers-Pueyrredón, Independiente-L.N. Alem y Olimpo-Barrio Hospital.

Cómo sigue

Cumplidas las 11 programaciones, los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados en la fase regular de esta primera parte.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estrella (8-2), 18 puntos (*)

1º) Napostá (8-2), 18 (*)

3º) Estudiantes (6-3), 15

3º) Villa Mitre (6-3), 15

5º) Pueyrredón (5-4), 14

5º) Bahiense (5-4), 14

7º) Pacífico (4-5), 13

8º) Liniers (3-6), 12

8º) Olimpo (3-6), 12

8º) L.N. Alem (3-6), 12

11º) Independiente (2-7), 11

11º) Barrio Hospital (2-7), 11

(*) Tienen un partido más.