Con un golazo de Buendía y “Dibu” Martínez en el arco, Aston Villa le ganó a Friburgo 3 a 0 y gritó campeón
El argentino, el belga Tielemans y Morgan Rogers anotaron los goles del elenco inglés en la final de la Europa League.
El Aston Villa de Inglaterra, con un golazo de Emiliano Buendía y Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, le ganó 3 a 0 a Friburgo de Alemania y se coronó campeón de la UEFA Europa League.
El mediocampista belga Youri Tielemans rompió el cero para los Villanos a los 41 minutos de la primera etapa.
Y justo antes del cierre de los 45 iniciales, el marplatense Emiliano Buendía marcó el segundo con una excelsa definición.
Ya en el segundo tiempo, Morgan Rogers amplió la cuenta a los 13 minutos tras una asistencia de Buendía.
El encuentro tiene como escenario el Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía y se puede ver a través de ESPN, DAZN y Disney+ Premium.
El árbitro es el francés François Letexier.
*La previa
El Aston Villa se metió en la final de la Europa League gracias al triunfo 4-1 en el global frente al Nottingham Forest de Inglaterra. La clave para los "villanos" estuvo en la vuelta, donde se lucieron con un contundente 4-0 para dar vuelta la historia después del 1-0 sufrido en la ida.
En caso de quedarse con el título, el Aston Villa conquistará su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.
El "Dibu" Martínez buscará levantar un trofeo a nivel de clubes por quinta ocasión en su carrera (ya ganó la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal), mientras que Buendía solo pudo conquistar la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.
El Friburgo, por su parte, se presenta como la gran sorpresa en esta Europa League, luego de clasificar a la final tras eliminar en las semis al Sporting Braga de Portugal con un global de 4-3. Previamente, los dirigidos por el alemán Julian Schuster habían dejado en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España.
El ganador de este título tendrá premio doble, ya que se clasificará a la Supercopa de Europa y a la próxima edición de la Champions League.
*Los 10 últimos campeones
2016: Sevilla (España)
2017: Manchester United (Inglaterra)
2018: Atlético Madrid (España)
2019: Chelsea (Inglaterra)
2020: Sevilla (España)
2021: Villarreal (España)
2022: Eintracht Frankfurt (Alemania)
2023: Sevilla (España)
2024: Atalanta (Italia)
2025: Tottenham (Inglaterra)
2026: Aston Villa (Inglaterra).