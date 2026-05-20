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Con un golazo de Buendía y “Dibu” Martínez en el arco, Aston Villa le ganó a Friburgo 3 a 0 y gritó campeón

El argentino, el belga Tielemans y Morgan Rogers anotaron los goles del elenco inglés en la final de la Europa League.

El Aston Villa de Inglaterra, con un golazo de Emiliano Buendía y Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, le ganó 3 a 0 a Friburgo de Alemania y se coronó campeón de la UEFA Europa League.

El mediocampista belga Youri Tielemans rompió el cero para los Villanos a los 41 minutos de la primera etapa.

Y justo antes del cierre de los 45 iniciales, el marplatense Emiliano Buendía marcó el segundo con una excelsa definición.

Ya en el segundo tiempo, Morgan Rogers amplió la cuenta a los 13 minutos tras una asistencia de Buendía.

El encuentro tiene como escenario el Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía y se puede ver a través de ESPN, DAZN y Disney+ Premium. 

El árbitro es el francés François Letexier.

*La previa

El Aston Villa se metió en la final de la Europa League gracias al triunfo 4-1 en el global frente al Nottingham Forest de Inglaterra. La clave para los "villanos" estuvo en la vuelta, donde se lucieron con un contundente 4-0 para dar vuelta la historia después del 1-0 sufrido en la ida.

En caso de quedarse con el título, el Aston Villa conquistará su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.

El "Dibu" Martínez buscará levantar un trofeo a nivel de clubes por quinta ocasión en su carrera (ya ganó la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal), mientras que Buendía solo pudo conquistar la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.

El Friburgo, por su parte, se presenta como la gran sorpresa en esta Europa League, luego de clasificar a la final tras eliminar en las semis al Sporting Braga de Portugal con un global de 4-3. Previamente, los dirigidos por el alemán Julian Schuster habían dejado en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España.

El ganador de este título tendrá premio doble, ya que se clasificará a la Supercopa de Europa y a la próxima edición de la Champions League.

*Los 10 últimos campeones

2016: Sevilla (España)

2017: Manchester United (Inglaterra)

2018: Atlético Madrid (España)

2019: Chelsea (Inglaterra)

2020: Sevilla (España)

2021: Villarreal (España)

2022: Eintracht Frankfurt (Alemania)

2023: Sevilla (España)

2024: Atalanta (Italia)

2025: Tottenham (Inglaterra)

2026: Aston Villa (Inglaterra).

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