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Hora, TV y formaciones: Boca, casi sin margen, recibe a Cruzeiro en La Bombonera

El “Xeneize” está obligado a ganar para continuar dependiendo de sí mismo en el torneo de clubes más importante de América.

Foto: Boca Juniors

Boca, que viene de sufrir duros golpes en las últimas semanas, recibirá este martes a Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa libertadores, en busca de un triunfo que le permita seguir dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en "La Bombonera" y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

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El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

*La previa

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

En la Copa Libertadores también sufrió duros reveses, debido a que cayó en sus últimas dos presentaciones (frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos de visitante), por lo que llega a este partido en el tercer lugar del Grupo D y casi sin margen de error.

De todas maneras, el "Xeneize" aún depende de sí mismo e incluso terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan.

Cruzeiro, por su parte, lidera en el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha.

*Probables formaciones

-Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

-Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

-Estadio: Albeto J. Armando (La Bombonera)

-Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

-VAR: Ángel Arteaga (Ven)

-Hora: 21:30.

-TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

*El resto

El otro partido que completará la quinta fecha de la Zona D se jugará recién el jueves, cuando Universidad Católica reciba en Chile a Barcelona de Ecuadora.

El encuentro se disputará desde las 21.30.

*La tabla

Así están las posiciones antes del inicio de la quinta fecha:

1) Universidad Católica, 7 puntos; 2) Cruzeiro, 7: 3) Boca Juniors, 6 y 4) Barcelona 3.

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