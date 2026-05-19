Apertura liguista: la 9ª fecha se jugará de sábado a lunes

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Aprovechando el feriado, la 9ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur se jugará entre sábado y lunes.

En la elite, el líder Huracán visitará al necesitado Sporting, mientras que en la B, el puntero Comercial será local ante Sansinena.

El detalle

En la A

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--Domingo: Villa Mitre-La Armonía (12.30) y Liniers-Bella Vista (a las 13).

--Lunes: Sporting-Huracán y Libertad-San Francisco (a las 15).

En el Promo

--Sábado: Comercial-Sansinena y Tiro Federal-Olimpo (a las 15).

--Domingo: Pacífico BB-Rosario (a las 11) y Dublin-Pacífico de Cabildo --en cancha de Comercial- a las 15.