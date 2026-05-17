La Armonía, "Rápido y Furioso" para un 3-1 de película

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Camino al estadio Hermanos Francani, en ese largo trayecto por calle 17 de Mayo antes de doblar en Don Bosco, tres preguntas se me vinieron a la mente casi al instante: ¿es realmente un choque digno de la permanencia este entre La Armonía y Sporting?, ¿por qué el equipo dirigido técnicamente por “Fito” Cuello no puede ganar de local? y ¿cómo iban a recibir los de la V a David Vega, ex albiazul y hoy con la rojinegra?

Para despejar la primera duda existe un ramillete de fundamentos con una palabra en común: irregularidad, tanto en el juego, como en los resultados y una preocupante falta de competencia a la hora de ser superados por rivales que los terminaron golpeando, lastimando o goleando.

La segunda es menos amplia, pero algo debía cambiar el velezano para volver al éxito en su casa después de 4 encuentros: dos de la temporada pasada (empates ante Pacífico de Cabildo y Rosario) y tres de esta en la A (derrotas 0-4 ante Villa Mitre y 2-3 con Huracán y parda 1-1 frente a Libertad).

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Y la tercera, la verdad, la presencia del “Chori” pasó totalmente desapercibida, al menos dentro del campo de juego, porque tras las salidas de los equipos no hubo saludos entre el 10 y los dirigentes y tampoco con los integrantes del cuerpo técnico (el volante cordobés se acercó al banco de suplentes local, eso sí) de “Larmo”. ¿Y con los hinchas? Un distanciamiento tan frío como la tarde.

Bien, vamos al partido. Aceleración más verticalidad y velocidad final multiplicada en los espacios libres dio como resultado el gol. Mejor dicho, los goles, porque en dos flashes el velezano sacó pecho de vencedor en apenas 12 minutos de iniciado el cotejo.

Le marcó la cancha y le subió el volumen al ritmo, que en todo momento estuvo en discordancia con el del visitante. La Armonía recuperó, disparó y desnudó al puntaltense, que nunca encontró la “pilcha” adecuada para opacar el traje de gala que lució el anfitrión.

Tras el 2-0, el ascendidos le mandó un mensaje subliminar: “Vos manejá la pelota que yo, de contra, te arranco los ojos”.

Con esa frase resumo lo que vino después, aunque a los 33 minutos de esa primera parte, Jony Font, de media vuelta, estableció el descuento y el pensamiento se me vino a la cabeza tan rápido como un chasquido de dedos: hay mucha diferencia entre Font (lleva 5 tantos y es el máximo artillero del Apertura de la A liguista) y el resto del equipo.

Mejor dicho, es un suspiro cargado de aire caliente y negativo ver correr para atrás a Sporting, que antes de irse al descanso quedó desarticulado entre los volantes y los defensores y a D’ Angelo no le quedó otra que manotear y frenar a Narvay cuando se iba derechito hacia el arco de Tavoliere. El 3 interrumpió una oportunidad manifiesta de gol y el árbitro Mariano Perretti acertó con sacarle la roja directa.

El tejido emocional de los dirigidos por Silvio Mardones entró en crisis y Muzi (con la 9) le inyectó anestesia total con un cabezazo de pique al suelo que dio en uno de los caños y se metió.

Con tres cambios en el arranque del complemento, Sporting se paró con un 3-4-3, pero sin profundidad ni revoluciones ofensivas. Es más, cada acción de pelota parada terminó con la redonda en las manos de Ignacio Torres.

Mientras tanto, La Armonía seguía exprimiendo la naranja y se regocijaba del día dulce que estaba teniendo.

Hubo una jugada polémica apenas iniciada la segunda etapa: Chamares, sin intención de disputar el balón, bajó de atrás a Narvay, falta para expulsión, pero el contexto del partido dio para que el referí saque una amarilla y fue una decisión acertada. A Perretti, excelente en la conducción, casi ni le protestaron.

“Fue un triunfo de película, lo definimos en un tiempo y después supimos manejarnos con la ventaja a favor”, resumió “Fito” Cuello, chocho porque su equipo, por primera vez en el torneo, mete 3 goles y se va victorioso sin tener que haber invocado a los dioses y con el coarzón en su lugar y no en la boca como en otras oportunidades. Triunfazo de la V y fuera de la zona de Promoción.

La síntesis

La Armonía 3 (4-1-3-2)

I. Torres 6

J. Blanco 6

Carta 6

Marino (c) 5

J.M. González 7

M. Gil 6

Narvay 8

O. Herrera 6

Intrevado 6

Malmoria 7

MUZI 8

DT: Rodolfo Cuello

Sporting (4-4-2)

Tavoliere 4

Samana 5

Walker (c) 5

Diana 4

D´Angelo 3

Barone 6

Paredes 5

Siracusa 4

D. Vega 3

Chamares 6

Font 7

DT: Silvio Mardones

PT. Goles de Narvay (LA), a los 2m.; Intrevado (LA), a los 12m.; Font (S), a los 33m. y Muzi (LA), a los 44m. A los 39m. fue expulsado D´Angelo (S).

ST. No hubo goles.

Cambios. 57m. T. Mendoza (6) por Marino y J.J. Ramírez (5) por Malmoria y 83m. R. Fernández por Intrevado y C. Blanco por Muzi, en La Armonía; 45m. F. López (6) por Samana, De los Santos (4) por Vega y T. Vázquez (6) por Siracusa y 60m. V. Aversano (5) por Chamares, en Sporting.

Amonestados. Marino (4m.) y M. Gil (55m.), en La Armonía; Paredes (16m.), Diana (49m.), Chamares (55m.) y Barone (93m.), en Sporting.

Arbitro. Mariano Perretti (8).

Cancha. La Armonía (7).