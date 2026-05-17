A pesar del duro final, el Che García no se rinde: "Este equipo va a seguir luchando", aseguró

Néstor, entre la preocupación y la esperanza. Así lo vivió hoy. Foto: ACB.

Gran Canaria, el equipo que conduce el bahiense Néstor García, remontó 21 puntos en 13 minutos ante Lleida y perdió esta mañana con un triple, 75 a 72, en un partido clave por la permanencia en la ACB, la élite del básquetbol español.

Un pobre primer tiempo dejó a Canaria abajo 40-24 y en la reanudación sufrieron una gran defensa y en seis minutos se vio abajo 52-31.

Sin embargo, con siete puntos seguidos de Isaiah Wong y un triple de Kassius Robertson redujeron la diferencia a 12 puntos en poco más de dos minutos.

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Continuando con la reacción, la visita logró pasar al frente 67 a 62 con un triple de Chimezie Metu.

En los instantes decisivos, Pierre Pelos erró un triple y James Batemon, convirtió un triple decisivo que situó el 75-72 a falta de seis segundos.

En la última jugada, el argentino Nicolás Brussino y Metu fallaron sendos triples, por lo tanto el triunfo y alivio fue todo para el local.

"El equipo cree en lo que hacemos. Anímicamente nos hemos levantado de situaciones difíciles para seguir luchando y este equipo va a seguir luchando. Nos quedan dos juegos, no hay nada definido. Nosotros nos encontramos jugando, por el momento, el mejor básquet, por lo menos desde que yo estoy", dijo el bahiense, tras el juego.