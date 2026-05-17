Día de la Armada Argentina: por qué se celebra cada 17 de mayo

Una jornada destinada a recordar el Combate Naval de Montevideo de 1814

Cada 17 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Armada, una jornada destinada a recordar el Combate Naval de Montevideo de 1814, considerado un hecho decisivo en la consolidación de la independencia nacional y en el nacimiento de la fuerza naval argentina.

Ese día, la escuadra patriota comandada por el entonces coronel Guillermo Brown logró derrotar a la flota realista española apostada en la Banda Oriental, cortando el dominio naval de España en el Río de la Plata y permitiendo avanzar sobre Montevideo, uno de los últimos bastiones coloniales en Sudamérica. La victoria fue clave para fortalecer la Revolución de Mayo y asegurar el camino hacia la emancipación.

La importancia estratégica del triunfo fue tal que, en 1960, mediante el Decreto Nº 5304 firmado durante la presidencia de Arturo Frondizi, se instituyó oficialmente el 17 de mayo como Día de la Armada Argentina, en homenaje al valor y compromiso de quienes participaron en aquella campaña naval histórica.

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Además de recordar a Guillermo Brown, considerado el padre de la Armada Argentina, la fecha también reconoce la labor de generaciones de marinos que contribuyeron a la defensa de la soberanía nacional en mares y ríos, consolidando una tradición militar y estratégica fundamental para el país. (NA)