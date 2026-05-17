Dublin busca recuperar la cima en Punta Alta y se juegan otros tres partidos

El choque entre Rosario Puerto Belgrano y Dublin se roba el interés de la jornada dominguera, en la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

El partido se jugará a las 15 en el coloso de Humberto Primo y Villanueva, con arbitraje de Derlis Molina.

El conjunto de Bruno Paolella buscará quedarse con los puntos para subirse otra vez a lo más alto de la cima, mientras que los conducidos por Marcelo Katz irán por un éxito que los meta en la pelea por el 1.

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También a las 15 chocarán Olimpo-Pacífico (en cancha de Liniers, con arbitraje de Agustín Huizenga).

Y a las 15.30, en Cabildo, Pacífico esperará por Sansinena. Dirigirá Brian Romero.

Ayer, Comercial y Tiro Federal abrieron la fecha con un empate sin goles.

-La tabla: 1º) Comercial, 15 puntos (+1); 2º) Tiro (+4) y Dublin (0) 12; 4º) Rosario, 10 (+2); 5º) Olimpo, 9 (+2); 6º) Sansinena, 8 (+1); 7º) Pacífico C, 4 (-3) y 8º) Pacífico BB, 4 (-8).

Uno en la A

El encuentro entre La Armonía-Sporting le bajará la persiana a la 8ª fecha de la máxima división.

El cotejo en los Hermanos Francani comenzar a las 15, con arbitraje de Mariano Perretti.

Ayer, Huracán superó a Libertad 3 a 1, San Francisco a Bella Vista 2 a 1 y empataron Liniers-Villa Mitre (1-1).

-La tabla: 1º) Huracán, 17 puntos (+6); 2º) Libertad, 13 (+2); 3º) Liniers (+2) y Bella Vista (+1), 11; 5º) Villa Mitre 10; 6º) Sporting, 9 (+1); 7º) La Armonía, 7 (-7) y 8º) San Francisco, 6 (-5).