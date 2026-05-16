Hora, TV y formaciones: River recibe a Rosario Central en un partido que promete mucho en el Monumental

River Plate recibirá este sábado a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que el encargado del VAR será Silvio Trucco.

En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputará un alargue y en caso de persistir la igualdad el ganador se definirá por penales.

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El equipo que logre avanzar esta noche jugará por el título ante Argentinos Juniors o Belgrano, que se medirán mañana en La Paternal.

*La previa

River llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó por 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

El "Millonario", previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al ganarle en condición de local a Racing por 2-1.

En dicho enfrentamiento, el "Canalla" se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

*Probables formaciones

-River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

-Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Nicolás Ramírez

-VAR: Silvio Trucco

-Hora: 19:30.

-TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium