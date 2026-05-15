Tras un allanamiento, aprehendieron a dos menores por el robo de motos

Personal policial aprehendió a dos menores de edad vinculados al delito de robo de motos tras un allanamiento realizado en una vivienda de Pirovano al 3600.

La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantías número 4, a raíz de un episodio de "amenazas con arma de fuego", y llevada a cabo por personal de la comisaría Cuarta y de la Subcomisaría de Harding Green.

En el lugar pudieron encontrar una motocicleta de gran cilindrada Bajaj Dominar 400 cc., qué había sido sustraída el jueves de la vereda de un domicilio de calle Balboa al 2900.

La aprehensión de los jóvenes de 15 años se produjo luego de constatar que sus características físicas eran coincidentes con los protagonistas del delito, que quedaron registrados en las cámaras del Centro Único de Monitoreo Municipal.

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Durante el allanamiento, además, se aprehendió por el delito de "encubrimiento" al propietario de la vivienda, Kevin Gómez, de 20 años. Del mismo modo también secuestraron una chapa patente perteneciente a otra moto robada en abril y una llave tipo ganzúa.

Toma intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 y la número 1, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.