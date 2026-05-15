Concesión de la ruta 3 hasta Bahía Blanca: "El sistema es más justo", dijo Reyes

Tras oficializarse la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que adjudicó por 20 años el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur de la Ruta Nacional 3 al consorcio integrado por las firmas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, se conocieron precisiones sobre el impacto directo que esta medida tendrá en los accesos a Bahía Blanca.

En diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite por LU2 y La Nueva Play., el concejal bahiense por La Libertad Avanza, Mauro Reyes, calificó la adjudicación como "un gran anuncio y una noticia muy esperada" tras meses de trámites administrativos.

Para el edil libertario, el nuevo esquema bajo el régimen de obra pública por peaje representa un cambio de paradigma: "Las rutas van a ser más seguras y, finalmente, van a ser pagadas por aquellos que las utilicen con más frecuencia. Creo que es un sistema mucho más eficiente y justo para el país", aseguró.

Al ser consultado sobre el área de cobertura que involucra directamente a la ciudad, Reyes precisó que el tramo bajo órbita privada llegará "desde la zona del sector de El Triángulo, aproximadamente".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El concejal explicó que la traza funciona como una línea diagonal estratégica que atraviesa toda la provincia de Buenos Aires. "Es el acceso norte que nos comunica con la Capital Federal, pasando por la ciudad de Azul. Es una conexión fundamental por donde pasa la producción de la ciudad y el centro de la provincia", subrayó, al tiempo que adelantó que coordinarán reuniones con Vialidad local y el Puerto de Bahía Blanca para analizar cómo se acoplarán estas obras con los trabajos ya realizados en los accesos portuarios.

"Ruta Segura": banquinas asfaltadas en lugar de autovía

Una de las mayores dudas vecinales radica en si el proyecto contempla la transformación de la Ruta 3 en una autovía de doble mano. Al respecto, el edil aclaró que se mantendrán las calzadas existentes, pero destacó la implementación obligatoria del sistema de "Ruta Segura".

"Un gran cambio dentro de los pliegos, especialmente en los tramos cercanos a nuestra ciudad, es que se obliga a la empresa a establecer lo que se llama Ruta Segura. Esto implica una banquina extendida, asfaltada y nivelada con la vía central", detalló Reyes.

Según el concejal, esta infraestructura disminuye drásticamente el riesgo en ruta ante emergencias, accidentes o inclemencias climáticas: "Si sufrís un desperfecto, tenés la posibilidad de tirarte abajo a una banquina asfaltada y nivelada. No es la famosa autovía Bahía - Monte Hermoso que todos quisiéramos, pero genera un cambio positivo y reduce el ritmo de accidentes".

Dentro de las obras viales de ejecución obligatoria para el consorcio ganador, Reyes ratificó un reclamo histórico para la región: la construcción de la rotonda en el empalme con la Ruta 3 Vieja, en el acceso que conecta con las localidades de Coronel Dorrego y Monte Hermoso.

En cuanto a la contraprestación económica para las empresas, el concejal de LLA explicó que el pliego prevé la instalación de cabinas de peaje en puntos específicos del corredor, vinculados al avance de las obras:

Zona Dorrego / Monte Hermoso: Se prevé una de las cabinas de peaje entre ambas localidades.

Tramo Bahía - Azul: Se proyecta otra estación de cobro a mitad de camino en dicho trayecto.

Olavarría: Se mantendrán los puntos de peaje ya conocidos en esa zona de la provincia.

Respecto a los tiempos de ejecución, Reyes indicó que el proceso administrativo contempla un plazo de entre 45 y 60 días para la toma de posesión efectiva por parte del consorcio de empresas.

"Una vez que se toma posesión, los plazos del pliego empiezan a correr. La empresa tiene la obligación de comenzar de inmediato con las obras para llegar a las fechas marcadas", advirtió el edil. En ese sentido, concluyó que el propio sistema garantiza la rapidez de los trabajos: "El mayor incentivo que tienen las empresas para realizar las obras casi de inmediato es que, recién cuando cumplan con el primer tramo de infraestructura pactado en los pliegos, se les permitirá habilitar el cobro del peaje".