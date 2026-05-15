El ciclo "Historia y tango en el cine" rendirá homenaje a Enrique Serrano

La apertura del evento estará a cargo del escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle

El próximo lunes 18 de mayo, a las 18 horas, la agenda cultural de la ciudad sumará una nueva e imperdible cita con el regreso del clásico ciclo Historia y tango en el cine.

En esta oportunidad, la función especial estará dedicada por completo a homenajear la trayectoria de Enrique Serrano, uno de los actores más queridos, emblemáticos y recordados de la época de oro del espectáculo argentino.

El encuentro, que ya se consolidó como un sello distintivo de la oferta cultural local, se llevará a cabo en el Auditorio de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

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La jornada tendrá como plato fuerte la proyección de Deshojando margaritas, una destacada pieza cinematográfica dirigida por el realizador Francisco Múgica. El largometraje constituye una oportunidad ideal para que el público vuelva a apreciar en la pantalla grande el carisma y la enorme calidad interpretativa que consagraron a Serrano.

La apertura del evento estará a cargo del escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle. El especialista ofrecerá una charla introductoria en la que repasará la vida, la obra y el valioso legado que el homenajeado dejó en el cine y el teatro nacional.

Asimismo, Valle contextualizará la fuerte relación del actor con el universo del tango y los sainetes de la época.

"La propuesta se presenta como una cita ineludible para los amantes del cine clásico, la nostalgia y la historia rioplatense que busquen reencontrarse con las raíces más profundas de nuestra identidad cultural", expresó.