Homer vuelve a Bahía con una propuesta renovada: “Resurrección Tour”

La escena urbana tendrá una de sus fechas más fuertes del año en Bahía con la llegada de Homer El Mero Mero, en una noche que promete clima intenso, conexión con el público y una lista de temas que ya son himnos para sus seguidores.

Con una identidad marcada, letras crudas y una presencia cada vez más fuerte dentro del rap argentino, Homer se convirtió en una de las voces más representativas de la escena urbana nacional. Su regreso a Bahía genera expectativa entre fanáticos que siguen de cerca una carrera construida desde la independencia, la autenticidad y el vínculo directo con su público.

El “Resurrección Tour” muestra una nueva etapa artística del músico, con un show que mezcla potencia, emoción y una puesta pensada para vivir cada canción de manera colectiva.

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Las entradas se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com