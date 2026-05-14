Menor intoxicada con droga: "Va a ser central el relato de la niña", dijo la fiscal

La fiscal Agustina Olguín, que investiga si la niña de 12 años que entró el fin de semana al hospital Municipal intoxicada con drogas y alcohol, fue víctima de abuso sexual, dio detalles de la causa y aseguró que "va a ser central la declaración de la niña".

El grave caso se originó el domingo a la madrugada, cuando al 911 ingresó un llamado desde una vivienda del macrocentro que pedía una ambulancia de urgencia porque había una menor convulsionando.

"Se presenta la ambulancia en el lugar y en la casa había una niña de 12 años con síntomas de haber convulsionado y la trasladaron al hospital. En ese marco también encuentran a la niña con otras dos menores, hermanas, de 11 y 6 años, los padres de ambas y otros dos adultos", explicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los exámenes toxicológicos realizados en el centro asistencial confirmaron que la pequeña habría consumido cocaína, marihuana y alcohol.

"No se dejó revisar en un primer momento. Intentamos una segunda vez, fue un médico de Policía Científica y no detectó signo de abuso sexual que ameritara tomar muestras en ese sentido. No se detectó ningún tipo de lesión en la niña", remarcó la titular de la UFIJ Nº 3.

"Tenía dinero entre sus ropas"

Una situación llamativa que generó la sospecha de un posible abuso sexual tiene que ver con que "la enfermera que va en la ambulancia detecta que la niña tenía dinero entre sus ropas".

Además de Olguín, a cargo de una fiscalía especializada en delitos sexuales, interviene el fiscal Mauricio Del Cero, por el tema de la droga y el Servicio Local de Promoción de Derechos del Niño, respecto de las tres menores.

"La niña, hasta ahora, ni a los médicos ni a los familiares les ha manifestado una situación de abuso sexual. No tenemos un relato de la niña que tenga que ver con esto. Sí hemos dispuesto pericias médicas en el hospital y pericias psicológicas para hacer en los próximos días y en función del resultado vamos a ver si podemos obtener una declaración de la niña", remarcó Olguín.

La fiscal contó que los padres de la pequeña están separados y que ella se encuentra en el Municipal -hoy podría recibir el alta médica- acompañada por su madre y su abuela materna (con quien vive) y que el fin de semana debía estar con el padre, quien la semana pasada habría salido de la cárcel.

"Por ahora no hay relato compatible con abuso. Estamos a la espera de que sea la niña la que pueda declarar (en cámara Gesell). Se les tomó declaración a su madre y su abuela", sostuvo Olguín, para aclarar que los adultos presentes en la reunión del sábado a la noche fueron identificados aunque ninguno atestiguó ante la potencial posibilidad de ser imputados.

"Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión. Según la madre (de la niña internada), habría sido la primera vez que la menor iba a ese domicilio", ubicado en el macrocentro de Bahía.