Elecciones en SUTEBA: ganó la multicolor y continúa el mismo oficialismo en Bahía Blanca

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires celebró elecciones a nivel local este 13 de mayo con el triunfo de la oficialista, Multicolor, con Sandra Bouzas a la cabeza, quien reemplazará como Secretaria General, a Analía Lusarreta.

Con una ventaja considerable, el oficialismo bahiense impuso su vigencia como representante de los trabajadores docentes y seguirá con la línea de lucha y enfrentamiento con la dirigencia provincial, quien logró la continuidad de la mano de María Laura Torre, quien reemplazará a Roberto Baradel por la Lista Celeste-Violeta.

La Multicolor ganó en cuatro distritos de importancia como son La Matanza, Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca, pero a nivel general, no pudo doblegar a la línea de conducción conformada por el saliente Baradel.

En Bahía Blanca los números definitivos indicaron: Multicolor 449, Celeste 295, Naranja 53, Voto blanco 11, Nulo 2 según indicaron desde el gremio a La Nueva.

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La victoria del oficialismo en la ciudad marca el apoyo a la conducción actual, que tendrá renovación en su cúpula con la entrada de Bouzas y la salida de Lusarreta como secretaria general. La lista se completa con: Enrique Gandolfo (Secretario Adjunto), Celeste Calvo (Secretaria Gremial), Daniela Rodríguez (Secretaria de Educación) y Romina Cané (Secretaria de Organización)

La Multicolor, históricamente enfrentada con la Celeste, marca una postura mucho más dura e intransigente ante los reclamos laborales y se distancia de la línea más conservadora que vincula a la conducción provincial con el gobierno de Axel Kicillof.

Es para remarcar que la postura más radical es la que se impuso en uno de los distritos más grandes y representativos de la provincia de Buenos Aires como es La Matanza, reducto dominado desde 2022 por la celeste.

En este caso, Romina Del Pla, actual diputada del Frente de Izquierda, estará al frente una vez más, de uno de los distritos de peso dentro de la provincia. Hay que remarcar que también La Multicolor pudo retener los distritos de Tigre y Marcos Paz, además del de nuestra ciudad.

En el resto de la provincia el dominio de la lista Celeste fue contundente, pero retrocedió unos seis puntos en comparativa con la elección del 2022. Sin Roberto Baradel y con un escenario de conflicto latente, en un contexto de precarización laboral acentuado, la lucha interna por la dirigencia del movimiento docente está más activa que nunca.

Para los bahienses la línea dirigencial y de acción no variará sustancialmente, el gran desafío pasa por obtener respuesta a los reclamos legítimos de las condiciones laborales, las titularizaciones pendientes y la mejora de la infraestructura, con un sindicato que a nivel provincial tiene una postura conservadora para con las autoridades del ejecutivo bonaerense, mientras que a nivel local, la intransigencia es la norma a la hora de las medidas de fuerza.