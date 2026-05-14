Denunciaron que prendieron fuego un camión en el barrio La Falda
Las grabaciones de cámaras particulares detectaron la presencia de una persona en el lugar.
Un desconocido habría causado en las últimas horas el incendio de un camión grúa en un sector del barrio La Falda.
Verónica Giménez manifestó que el siniestro se produjo anteayer a la madrugada en la zona de calle Rojas al 200.
"Uno de mis hermanos que había salido volvió a casa y vio a bomberos y Defensa Civil. En ese momento observó que estaba el camión incendiado y no se pudo salvar nada", describió en declaraciones al programa Panorama de LU2.
Agregó que "conseguimos las cámaras de una casa de enfrente y se observa a una persona que rodea el camión y tenía algo parecido a una bolsa en la mano con una botella adentro. Se ve cuando tira algo prendido fuego, se produce como una pequeña explosión y comienzan las llamas en la parte de atrás, donde está el malacate".
Mencionó que de acuerdo a la filmación sería una persona de entre 25 y 30 años de edad, de contextura delgada y vestida con ropa negra.
"Mi miedo es que sea un pirómano y agarre a esta zona de punto. El temor es que comiencen a incendiar autos, porque acá hay muchos que a la noche permanecen en la calle".
"Mi padre es una persona de 74 años y no tiene inconveniente con nadie. Claramente se trata de alguien que no está en sus cabales y no mide las consecuencias del daño que causó", siguió diciendo.
Finalmente indicó que "vimos las cámaras un montón de veces y no conocemos a ese individuo. Mi papá quedó sorprendido y no entiende lo que sucedió. Queremos sabe lo que pasó".