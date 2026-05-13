Entre motos clásicas y trajes, una causa que busca visibilizar la salud masculina

Trajes, corbatas, motos clásicas y una caravana distinta volverán a adueñarse de las calles bahienses. Pero detrás de la estética vintage y los motores encendidos hay un mensaje mucho más profundo: hablar de la salud masculina, derribar silencios y recaudar fondos para combatir el cáncer de próstata y los problemas de salud mental en los hombres.

El próximo domingo 17 de mayo, desde las 10:30, el playón de la Universidad Nacional del Sur será el punto de partida de una nueva edición del The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), el evento solidario que se replica en casi mil ciudades del mundo y que ya encontró su lugar en la agenda local.

La historia comenzó en 2023, cuando un grupo de amigos apasionados por las motos decidió traer el movimiento a Bahía Blanca. Gestionaron la inscripción de la ciudad en la página oficial y lograron que fuera aceptada como una de las sedes internacionales.

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Tres años después, el entusiasmo sigue intacto. "Nos hace inmensamente felices organizar nuestro cuarto DGR en 2026", expresaron los organizadores.

The Distinguished Gentleman’s Ride nació en Sydney, Australia, de la mano de Mark Hawwa, quien se inspiró en una imagen de Don Draper —el icónico personaje de Mad Men— vestido con traje arriba de una moto clásica. La idea era simple y potente: cambiar la mirada sobre los motociclistas y transformar un paseo elegante en una herramienta de concientización.

Lo que empezó en 2012 con apenas 64 ciudades y unos 3000 participantes hoy se convirtió en el encuentro de motos más grande del planeta. Actualmente se realiza en 121 países y cerca de 990 ciudades, con más de medio millón de personas involucradas.

La movida está vinculada desde 2016 con la Fundación Movember, organización internacional dedicada a financiar proyectos relacionados con el cáncer de próstata, el cáncer testicular, la salud mental y la prevención del suicidio.

Y Bahía Blanca no pasó desapercibida dentro de ese mapa global.

En su primera edición local, el evento reunió a 180 motos y logró recaudar 4700 dólares para la fundación. En 2024 y 2025, pese a las dificultades atravesadas por la ciudad tras la tragedia del 7 de marzo, la convocatoria volvió a rondar los 200 participantes y mantuvo cifras similares de recaudación.

En las tres oportunidades, la ciudad quedó entre las más convocantes del país y se ubicó segunda en recaudación, solo detrás de Buenos Aires.

"Estos números nos hacen sentir profundamente orgullosos de la respuesta de la ciudad", señalaron desde la organización, que además destacó el acompañamiento de empresas locales, familias y motociclistas.

Más allá de las cifras, el objetivo principal sigue siendo instalar conversaciones incómodas pero necesarias.

A nivel mundial, el cáncer de próstata es el segundo más frecuente en hombres y afecta a millones de personas. En muchos casos no presenta síntomas hasta etapas avanzadas, por lo que los controles preventivos resultan fundamentales.

La salud mental también ocupa un lugar central en el mensaje del DGR.

"En el mundo perdemos a un hombre por suicidio cada minuto de cada día", recordaron los organizadores. Y agregaron: "Una conversación puede cambiar o incluso salvar una vida".

Como en cada edición, todo lo recaudado será destinado íntegramente a Movember para financiar investigaciones, tratamientos y programas de prevención.

Una vez más, Bahía Blanca volverá a mezclar motos, solidaridad y conciencia en una jornada que ya se ganó su lugar propio: una caravana distinta, donde cada participante suma mucho más que kilómetros recorridos.