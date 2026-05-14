Se confirmaron los horarios para las semifinales del Torneo Apertura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los horarios para las semifinales del Torneo Apertura, que se llevarán a cabo este fin de semana.

La primera semifinal, que enfrentará a River con Rosario Central, será el sábado a las 19:30 en el Estadio Monumental.

River se metió en esta instancia luego del cómodo triunfo por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro donde se impuso gracias a los muy buenos goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Previamente, el equipo "Millonario" había avanzado milagrosamente al vencer por penales a San Lorenzo tras igualar 2-2 en los 120 minutos.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar (nuevamente) uno de las polémicas del año al derrotar 2-1 a Racing como local en un encuentro donde su rival terminó de manera injusta con dos jugadores menos.

Argentinos Juniors, por su parte, recibirá en su cancha al día siguiente a Belgrano de Córdoba, en un encuentro que está programado para las 17.

El "Bicho" sufrió mucho en los cuartos de final, donde necesitó ir al tiempo extra para ganarle 1-0 a Huracán gracias al gol de Tomás Molina, mientras que el "Pirata Cordobés" no tuvo mayores inconvenientes para derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe.

Cronograma

El cronograma de las semifinales del Torneo Apertura;

+ River - Rosario Central: sábado a las 19:30

+ Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba: domingo a las 17