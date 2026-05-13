Investigan la intoxicación con drogas y alcohol de una niña de 12 años

Una grave denuncia, que incluye la intoxicación con drogas y alcohol a una niña de 12 años, investiga la fiscal Agustina Olguín, a cargo de la UFIJ Nº 3, dedicada a violencia de género y delitos sexuales.

Los hechos se habrían registrado en la madrugada del pasado domingo y fueron denunciados por un médico pediatra del hospital Municipal, según confirmaron fuentes de la fiscalía.

Los facultativos descubrieron que la menor supuestamente había consumido cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, lo cual le produjo convulsiones.

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Mientras tanto, el personal del 911 que concurrió al domicilio donde fue rescatada la niña, en un departamento del macrocentro, aportó algunos detalles que le agregan mayor preocupación a la cuestión.

Es que al retirar a la menor observaron la presencia de cuatro hombres adultos y otras dos niñas que serían menores.