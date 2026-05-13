Investigan la intoxicación con drogas y alcohol de una niña de 12 años
El caso está a cargo de una fiscal dedicada a delitos sexuales. Se descubrió el pasado domingo a la madrugada y fue denunciado por un pediatra del hospital Municipal.
Una grave denuncia, que incluye la intoxicación con drogas y alcohol a una niña de 12 años, investiga la fiscal Agustina Olguín, a cargo de la UFIJ Nº 3, dedicada a violencia de género y delitos sexuales.
Los hechos se habrían registrado en la madrugada del pasado domingo y fueron denunciados por un médico pediatra del hospital Municipal, según confirmaron fuentes de la fiscalía.
Los facultativos descubrieron que la menor supuestamente había consumido cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, lo cual le produjo convulsiones.
Mientras tanto, el personal del 911 que concurrió al domicilio donde fue rescatada la niña, en un departamento del macrocentro, aportó algunos detalles que le agregan mayor preocupación a la cuestión.
Es que al retirar a la menor observaron la presencia de cuatro hombres adultos y otras dos niñas que serían menores.