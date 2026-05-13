El Concejo realiza la convocatoria para el premio Natty Petrosino

Se encuentra abierta la convocatoria a postulantes para participar del Premio Natty Petrosino, otorgado todos los años por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

Podrán ser premiadas, aquellas personas humanas o jurídicas sin fines de lucro que se destaquen por su ayuda desinteresada a la comunidad, generando un impacto positivo en el Partido de Bahía Blanca.

Los postulantes, deberán cumplimentar los siguientes requisitos al momento de la convocatoria:

*Tener 18 años de edad cumplidos al cierre del período de postulación, o más;

*Tener residencia en la ciudad de Bahía Blanca;

*Que las actividades por las que resulte postulado sean contemporáneas a la fecha de postulación;

*El candidato deberá ser postulado por un tercero que deberá tener 18 años de edad a la fecha de la apertura de la convocatoria. No serán aceptadas auto postulaciones.

Las postulaciones de personas humanas o jurídicas deberán ser ingresadas por Mesa de Entradas del HCD, Sarmiento 12, de lunes a viernes de 8 a 14hs, con una breve reseña que justifique el pedido de reconocimiento, con los antecedentes de los postulados y con los datos personales y de contacto de los postuladores.