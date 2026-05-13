Estrella espera con los brazos abiertos a Pueyrredón en el barrio San Martín

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Mientras atraviesa su mejor momento en los últimos largos años en la categoría superior, Estrella recibe a Pueyrredón, desde las 21, en el Luis Álvarez del barrio San Martín, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Marcelo Gordillo.

Es el partido que va por streaming, se desprende del resto de la novena programación, la cual se completará mañana, y corresponde a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Los locales ganaron los últimos cinco partidos y son el equipo con mayor cantidad de victorias consecutivas, igualando en este apartado al puntero Napostá, que tuvo idéntica racha de la fecha 1 a la 5.

Además, el auriazul está invicto en su escenario de Falcón y España, donde cosechó cuatro triunfos.

También, en cuatro de los últimos cinco partidos ganó por 24 puntos (a Olimpo), 16 (a Bahiense), 14 (a Estudiantes) y 11 (a Liniers). En tanto, a Leandro N. Alem lo superó 92 a 89.

En sus últimas dos presentaciones convirtió 77 puntos (contra 63 de Estudiantes y 66 de Liniers).

Para hoy el plantel local está completo y una de sus figuras actuales, Carlos Balmaceda enfrentará a su ex equipo, lo mismo que Alan Pan, quien regresó a la institución esta temporada.

Respecto de Pueyrredón, ganó en cinco de sus últimas seis presentaciones y, a excepción del reciente triunfo ante Bahiense (66 a 62), en las restantes cuatro victorias anotó 86 (contra 46 de Villa Mitre), 87 (69 de Pacífico), 86 (74 de Barrio Hospital) y 81 (79 de Independiente).

En cuanto a novedades, Purre no tiene a Pedro Pérez Pavón (con un desgarro) y Fernando Alfonso está con una limitación en un tobillo, aunque se cambiará.

El que está entrenando con el equipo es Javier Bollo, que jugó la temporada anterior antes de sumarse a Estudiantes (Tucumán) en la Liga Argentina. De todos modos, por el momento no está confirmado que vuelva a jugar en la entidad de calle Darregueira.

El resto

Mañana se completará la novena fecha con Bahiense del Norte-Napostá, Estudiantes-Liniers, Olimpo-Villa Mitre, L.N. Alem-Barrio Hospital e Independiente-Pacífico.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (7-1), 15 puntos

2º) Estrella (6-2), 14

3º) Bahiense (5-3), 13

3º) Pueyrredón (5-3), 13

3º) Estudiantes (5-3), 13

3º) Villa Mitre (5-3), 13

7º) Liniers (3-5), 11

7º) Pacífico (3-5), 11

7º) Olimpo (3-5), 11

10º) Independiente (2-6), 10

10º) L.N. Alem (2-6), 10

10º) Barrio Hospital (2-6), 10