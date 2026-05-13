Hora, TV y formaciones: el Inter y Lautaro van por otro título, esta vez ante Lazio y por la Copa Italia

El Inter de Milán, que tiene como una de sus grandes figuras al bahiense Lautaro Martínez, se enfrentará hoy con la Lazio en la gran final de la Copa de Italia.

El encuentro, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Roma, que cuenta con capacidad para 73.000 espectadores y se podrá ver a través de DSports.

*La previa

El Inter llega a esta instancia luego de una durísima semifinal, en la que eliminó al Como en un encuentro de vuelta igualmente duro (la ida había terminado 0-0), donde dio vuelta una desventaja de dos goles para imponerse por 3-2.

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De esta manera, el "Nerazzurri", que viene de consagrarse en la Serie A de Italia hace menos de 10 días con mucha contundencia, ya que lo logró tres fechas antes de que finalizara el campeonato, se prepara para la nueva temporada.

En caso de consagrarse, el "Toro" obtendrá su noveno título en el Inter (previamente conquistó la Serie A 2021, 2024 y 2026, la Copa de Italia 2022 y 2023 y la Supercopa de Italia 2021, 2022 y 2023).

La Lazio, por su parte, se metió en este encuentro después de ganarle por penales al Atalanta, en una serie que había finalizado igualada 3-3 en el global tras los 180 minutos.

Si se queda con el triunfo, el equipo de la capital italiana levantará el trofeo de la Copa Italia por octava ocasión en su historia, luego de las consagraciones de 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013 y 2019.

*Probables formaciones:

-Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Petar Sucic, Nicolo Barella, Hentikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

-Lazio: Edoardo Motta; Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini; Toma Basic, Nicolo Rovella, Fisayo Dele-Bashiru; Matteo Cancellieri, Tijanni Noslin y Pedro Rodríguez. DT: Maurizio Sarri.

-Estadio: Olímpico de Roma

-Hora: 16.

-TV: DSports