El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 13 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 13 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y soleado, con viento leve del sector noroeste rotando al oeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo se prevé fresco con cielo parcialmente nublado y viento leve del sector sudoeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, se presentará fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 9 grados.