Paro nacional bancario: qué entidades se adhieren y cómo funcionará el servicio este miércoles

La Asociación Bancaria confirmó un nuevo paro nacional para este miércoles, una medida que impactará en parte del sistema financiero y que ya genera dudas entre clientes sobre la atención y los servicios disponibles.

Según informó el gremio mediante un comunicado, el cese de actividades se llevará a cabo durante las últimas tres horas de atención al público.

De acuerdo a lo anunciado por el sindicato conducido por Sergio Palazzo, la medida alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades que, según denunciaron, perjudican a los trabajadores.

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En el caso del Banco Central, La Bancaria cuestionó la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una medida que —advirtieron— podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar el funcionamiento de economías regionales.

“El cierre implica un vaciamiento de funciones esenciales y tendrá un fuerte impacto social”, señalaron desde el sindicato, que ya había realizado una medida de fuerza el pasado 27 de abril por el mismo conflicto.

Desde el gremio también apuntaron contra el Banco Hipotecario, al denunciar un “cierre sistemático de sucursales” y despidos que consideran injustificados en distintas partes del país.

Qué operaciones podrían tener demoras

Entre los servicios que podrían verse afectados aparecen:

Acreditaciones bancarias.

Depósito y cobro de cheques.

Operaciones empresariales.

Trámites presenciales en sucursales.

Desde las entidades aclararon que podrían registrarse demoras administrativas debido a la reducción horaria.

Qué servicios funcionarán normalmente

A pesar de la medida, todas las operaciones digitales continuarán funcionando sin inconvenientes. Entre ellas:

Transferencias bancarias.

Home banking.

Pagos electrónicos.

Uso de billeteras virtuales.

Además, seguirá habilitada la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, utilizando tarjeta de débito y DNI. (El Día y NA)