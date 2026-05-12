Emprendimiento local salió primero en innovación por su alfajor de aceitunas negras

Alfajores Pehuen Co fue uno de los grandes destacados de la primera edición de la Fiesta del Alfajor Serrano, realizada durante el fin de semana en Villa Ventana.

El emprendimiento local se quedó con el primer puesto en la categoría "alfajor innovador" gracias a una propuesta poco habitual que sorprendió al jurado: un alfajor artesanal elaborado con aceitunas negras.

La creación combina tapas de cacao, ganache de chocolate, un corazón de mermelada de aceitunas negras y cobertura de chocolate semiamargo.

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Según explicaron desde el emprendimiento, la idea surgió a partir de la búsqueda de sabores vinculados a la identidad productiva y gastronómica del sudoeste bonaerense.

La fiesta reunió a productores artesanales, emprendedores gastronómicos y visitantes de distintos puntos de la región en un evento que tuvo degustaciones, puestos de venta, actividades recreativas y espectáculos.

El concurso de alfajores fue una de las principales atracciones de la jornada y contó con distintas categorías orientadas a destacar tanto las recetas tradicionales como las propuestas más originales.