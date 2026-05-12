Se agranda la familia de megafauna en Coronel Rosales
Presentan una réplica a escala real que se podrá ver en el Museo Darwin.
Con motivo de un nuevo aniversario de la autonomía de Punta Alta y de la fundación del Museo Municipal de Ciencias Naturales "Carlos Darwin", se presenta hoy una nueva réplica a escala real de una especie prehistórica extinguida.
Se trata de un teratornítido, un ave voladora gigante que habitó esta zona y cuya réplica colgará del cielorraso del museo.
Fue construida por el paleoartista Fernando Cárdenas y representa a una especie de ave rapaz que vivió hace más de 6 millones de años.
Los teratornítidos estaban emparentados con los modernos cóndores y fueron la mayor ave voladora que haya existido.
Un esqueleto parcial se encontró en La Pampa hace casi 50 años.