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Punta Alta.

Se agranda la familia de megafauna en Coronel Rosales

Presentan una réplica a escala real que se podrá ver en el Museo Darwin.

Con motivo de un nuevo aniversario de la autonomía de Punta Alta y de la fundación del Museo Municipal de Ciencias Naturales "Carlos Darwin", se presenta hoy una nueva réplica a escala real de una especie prehistórica extinguida.

Se trata de un teratornítido, un ave voladora gigante que habitó esta zona y cuya réplica colgará del cielorraso del museo.

Fue construida por el paleoartista Fernando Cárdenas y representa a una especie de ave rapaz que vivió hace más de 6 millones de años.

Los teratornítidos estaban emparentados con los modernos cóndores y fueron la mayor ave voladora que haya existido.

Un esqueleto parcial se encontró en La Pampa hace casi 50 años.
 

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