Condenan a un preso por extorsionar a un vecino de Punta Alta

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó, en juicio abreviado, a Emiliano Iglesias a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por extorsionar a un vecino de Punta Alta.

Como el acusado se encuentra purgando otra condena (por delitos contra la propiedad) en la Unidad Penitenciaria Nº 37 de Barker (partido de Benito Juárez), se le impuso la pena única de 12 años y 9 meses de prisión.

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Los hechos, según la investigación de la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, sucedieron entre el 5 y el 6 de mayo de 2024 cuando, con la participación de dos o más personas no identificadas y mediante intimidaciones, Iglesias simuló ser autoridad pública para obligar a un hombre a entregar 500.000 pesos.

El 5 de mayo de ese año, una persona se contactó con la víctima a través de un perfil de Facebook de una mujer joven, para mantener conversaciones que terminaron en el intercambio de fotografías y videos con contenido sexual.

Al día siguiente la víctima recibió una comunicación que simulaba provenir de personal policial, en la que le manifestaron que la chica con la que había mantenido contacto era menor de edad, que tenía una discapacidad y que su madre estaba haciendo una denuncia por lo que, para evitar el avance de la causa, le exigieron el pago de 300.000 pesos.

Horas más tarde se contactó nuevamente a la víctima y, simulando autoridad pública (personal policial) e intimidándolo con la amenaza de realizar un allanamiento en su domicilio e iniciar una causa penal en su contra, se le exigió la entrega de 200.000 pesos más, medida que se le hizo efectiva a un hombre en Espora e Irigoyen de Punta Alta.

Dos días después, el acusado intimidó a la víctima para la entrega de más dinero por las fotos que había compartido con la supuesta menor de edad. Esa entrega debía realizarla a una mujer en la intersección de Murature e Irigoyen de Punta Alta.

Finalmente, la víctima hizo la denuncia y concurrió al lugar acompañado por efectivos policiales, quienes concretaron la aprehensión de la mujer.

Iglesias fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de extorsión y extorsión en tentativa en concurso real, mientras que la mujer fue absuelta de culpa y cargo, en agosto de 2025 por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, por entenderse que no tenía conocimiento del origen del dinero que iba a recibir.