Actores y músicos difundieron videos en defensa de la universidad pública

a principal consigna de la movilización gira en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795

La comunidad artística volvió a pronunciarse en defensa de la universidad pública y este martes acompañará una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada en reclamo por el financiamiento educativo y la situación presupuestaria de las casas de estudio nacionales.

La movilización principal se realizará desde las 14 en la intersección de avenida de Mayo y Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también habrá actividades y concentraciones en distintos puntos del país, incluida Bahía Blanca.

La convocatoria será la cuarta gran marcha universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y volverá a poner en agenda el debate sobre el presupuesto de las universidades nacionales, el deterioro salarial de docentes y no docentes y el impacto del ajuste económico sobre el sistema educativo y científico.

En las últimas horas, actores, músicos y distintas figuras de la cultura argentina difundieron una serie de videos en respaldo a la movilización. El material convoca a estudiantes, trabajadores y a la sociedad en general a participar de la jornada.

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Entre quienes expresaron públicamente su apoyo aparecen Ca7riel y Paco Amoroso, además de las actrices Griselda Siciliani, Mercedes Morán, Laura Oliva, Lorena Vega, Lizy Tagliani, Pilar Gamboa, Marina Bellati, Celeste Cid, Julieta Zylberberg, Dolores Fonzi e Inés Estévez.

También participaron el actor Pablo Echarri, el músico Joaquín Levinton, el cantante y compositor Juan Falú, la cantante Teresa Parodi, el actor Ariel Staltari y la escritora y humorista Malena Pichot, entre otros referentes.

Los artistas remarcaron la necesidad de "garantizar una educación pública de calidad" y advirtieron sobre las consecuencias que la crisis presupuestaria genera en las universidades nacionales.

La principal consigna de la movilización gira en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, considerada por sectores universitarios como una herramienta clave para sostener el funcionamiento del sistema público de educación superior.

En paralelo, rectores, gremios docentes, estudiantes y trabajadores no docentes vienen denunciando dificultades para afrontar gastos de funcionamiento, caída del poder adquisitivo y recortes presupuestarios.

Según datos difundidos por los organizadores de la marcha, la pérdida salarial acumulada por docentes y trabajadores no docentes alcanza el 43,2 % desde diciembre de 2023, situación que aparece como uno de los principales ejes del conflicto universitario.