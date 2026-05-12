Allanamiento y detención de un hombre investigado por varios robos en el barrio San Martín

Personal del Gabinete Investigativo de la comisaría Primera aprehendió este lunes por la tarde a Marcelo Sauma, de 35 años, acusado del delito de robo bajo la modalidad escruche, en el marco de una investigación por distintos hechos contra viviendas en el barrio San Martín.

Según informaron fuentes oficiales, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad privadas y tareas de relevamiento en el inmueble afectado.

Durante las pesquisas, los efectivos determinaron que el sospechoso habría perdido su documento de identidad al momento de cometer uno de los hechos, elemento que resultó clave para avanzar con la causa.

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Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías en turno ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en Paunero al 2000, donde finalmente se concretó la aprehensión de Sauma. En el lugar también se procedió al secuestro de distintos elementos denunciados como sustraídos, los cuales posteriormente fueron reconocidos por la víctima.

El acusado quedó a disposición de la Fiscalía Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca. De acuerdo con lo informado, posee un amplio prontuario delictivo vinculado a delitos contra la propiedad bajo la modalidad escruche.

Además, voceros señalaron que Sauma había sido aprehendido días atrás junto a otro hombre en una causa por robo, atentado y resistencia a la autoridad.

Los investigadores también intentan establecer si tuvo participación en otros hechos similares registrados recientemente en ese sector de la ciudad.