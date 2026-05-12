El karma de Villa Mitre en el sur: 22 años sin poder ganarle a Brown en Puerto Madryn

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

No hay caso, Villa Mitre no puede torcer la historia. Lo que en tiempos pasados fue una preocupación constante hoy se convirtió en un karma difícil de asimilar.

Desde el “viejo” torneo Argentino A, temporada 2003-04, cuando se empezaron a cruzar, que el tricolor no puede ganar en el estadio Raúl Conti de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El domingo cayó 1-0 y sufrió su decimoquinta derrota en 17 partidos. El tricolor apenas levantó dos puntos en ese escenario: 2-2 en 2004 (ese año se dio el primer choque en terreno albiazul) y 0-0 en 2008.

¿Pasa más por lo mental que por lo futbolístico? No, porque pasaron 22 años y los planteles se fueron renovando a la par de las expectativas y las ilusiones.

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“Siempre que vamos a Madryn a enfrentar a Brown sale el tema del historial, es un enfrentamiento del que se habló y se habla mucho, pero no podemos poner la excusa de los números para justificar si perdimos mal o bien. Perdimos y listo”, graficó Enzo González, el actual futbolista de la “Villa” con mayor tiempo en el club y, a su vez, el que más veces enfrentó a la “Banda” madrynense.

“El partido del domingo fue chato, tirando a malo, ellos se encontraron con el gol rápido y después a nosotros nos costó entrarle. A diferencia de presentaciones anteriores, en este fue donde menos situaciones de gol creamos”, sostuvo el volante pampeano con pasado en Olimpo y Bella Vista.

“Atravesamos una racha sin poder convertir que nos pone en estado de alerta, pero se vienen dos localías seguidas y hay que cambiar la imagen para poder quedarnos con esos 6 puntos”, sostuvo “Corcho”.

“No estamos cómodos fuera de la zona de clasificación. No nos gusta ver ahí, pero necesitamos recuperar la confianza para empezarnos a acomodar antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.

La Villa acumula 14 encuentros sin poder triunfar en calidad de visitante, desde aquel 2-0 frente a Deportivo Rincón, el 27 de abril de 2025 (goles de Maxi López y Peralta).