Torneo Apertura: Belgrano y Unión inician los cuartos de final en Córdoba

Belgrano de Córdoba recibirá hoy a Unión de Santa Fe, en un encuentro que marcará el inicio de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra, más conocido como el "Gigante de Alberdi".

El árbitro principal será Andrés Merlos y el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza.

*La previa

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Belgrano llega a este enfrentamiento con la confianza al máximo, luego del histórico triunfo ante su clásico rival, Talleres de Córdoba, en los octavos de final y en condición de visitante.

En dicho enfrentamiento, el "Pirata Cordobés" se impuso 1-0 gracias al gol de Francisco González recién iniciado el complemento, tras una increíble asistencia de taco de Lucas Passerini, quien no podrá jugar este partido por haber visto la tarjeta roja.

En la primera fase Belgrano, que es dirigido por Ricardo Zielinski, había finalizado en la quinta posición.

Unión de Santa Fe, por su parte, también llega con el ánimo por las nubes, ya que después de clasificar por la ventana a los playoffs dio el golpe sobre la mesa y eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza, que había sido el mejor equipo de la primera fase, al vencerlo por 2-1 gracias a los goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.