Amplio despliegue policial en los barrios Villa Ressia y San Martín terminó con dos aprehendidos

Personal de la Comisaría Primera llevó adelante en la tarde de este lunes un amplio operativo de prevención denominado “Motochorros” en los barrios Villa Ressia y Barrio San Martín, con apoyo de efectivos de Policía Local Motorizada y de la UTOI.

Como resultado del despliegue policial, fueron detenidas dos personas que eran requeridas por la Justicia.

En la intersección de Undiano y Teniente Farías, los efectivos procedieron a la detención de Hernán Rapi, de 28 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo solicitado en una causa por hurto.

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En tanto, en Paunero al 1500, fue aprehendido Julio Ernesto Carrillo, de 44 años, quien registraba una captura activa por tentativa de robo.

Según indicó la policía Carrillo posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y robos bajo la modalidad “entradera”.

Desde la fuerza señalaron además que este tipo de operativos preventivos se realizan a partir del análisis de los mapas del delito y de las estadísticas criminales coordinadas junto a la Jefatura Departamental, con el objetivo de reforzar la seguridad y atender las demandas vecinales.