Pampas cayó por la mínima ante Tarucas en el CASI: 39-38

El avance del bahiense Francisco Lusarreta ante los tucumanos. Foto:

Pampas sufrió este lunes su tercera derrota consecutiva en el Súper Rugby Américas 2026, la máxima racha negativa de la temporada y ante los rivales argentinos del certamen.

El elenco bonaerense cayó como local ante Tarucas (Tucumán) por 39 a 38, en un encuentro jugado en cancha del Club Atlético de San Isidro (CASI), donde el árbitro fue Damián Schneider (UAR).

Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón habían perdido también al cabo del primer tiempo por 29-26.

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El cotejo se resolvió en los últimos minutos. Primero, a los 75m., el recién ingresado pilar bahiense Nahuel Zunini pagó el precio del oficio del pilar rival y cometió penal en un scrum que le dejó a los tucumanos una buena chance de palos, para pasar al frente 39-38 con el acierto de Ignacio Cerruti.

Minutos luego, ya en la última del partido a los 80m, la infracción la cometió el equipo tucumano en un ruck, un metro antes de su línea de 22. El apertura Bautista Farisé se acomodó del lado derecho de la cancha para una ejecución cruzada, de derecha, pero la pelota pegó en el palo izquierdo.

El local fue efectivo en ataque (6 tries) pero no tuvo una buena jornada en materia defensiva, siendo permisivo en el tackle y reposicionándose algo lento -por ejemplo- luego de los lines cuando Tarucas avanzó con el maul. También pagó por cierta inexperiencia en momentos clave.

Los puntos locales fueron por tries de Francisco Sluga, Jerónimo Ulloa, Agustín Fraga, Matías Medrano, Santiago Pernas y Lucas Marguery, con cuatro conversiones de Bautista Farisé.

Los tucumanos llegaron al try vía Santiago Heredia (3), José Calderoni y Mateo Pasquini, con cuatro conversiones y dos penales convertidos por Stefano Ferro.

En Pampas se desempeñó como hooker titular el bahiense Francisco Lusarreta.

La fecha tuvo también estos resultados: Capibaras XV 53-Yacaré XV 21, Selknam 28-Dogos XV 35 y Cobras Brasil 12-Peñarol 35.

Lo que queda

Las tres últimas fechas de la fase clasificatoria:

Fecha 12: Pampas-Cobras Brasil, Peñarol-Dogos XV, Capibaras XV-Selknam y Tarucas-Yacaré XV.

Fecha 13: Capibaras XV-Dogos XV, Pampas-Selknam, Cobras-Tarucas y Yacaré XV-Peñarol.

Fecha 14: Peñarol-Pampas, Dogos XV-Yacaré XV, Tarucas-Capibaras XV y Selknam-Cobras Brasil.