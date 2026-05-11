Pampas recibe a Tarucas, con el bahiense Lusarreta titular y el foco en semifinales
En el tramo final de la fase clasificatoria, el Súper Rugby Américas cierra la undécima fecha.
Pampas y Tarucas le pondrán hoy el cierre a la undécima fecha del Súper Rugby Américas, cuando se enfrenten en el Club Atlético de San Isidro, a las 20.
El árbitro será el rosarino Damián Schneider, mientras que el correntino Federico Solari y el bonaerense Simón Larrubia serán sus asistentes. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.
La franquicia de Buenos Aires llega tras dos derrotas consecutivas y sabe que una victoria con punto bonus le alcanza para sellar su clasificación a semifinales. Por el otro lado, el conjunto dirigido por Álvaro Galindo viene de cuatro caídas en fila y necesita un triunfo que lo ilusione con meterse entre los cuatro semifinalistas.
Juan Manuel Leguizamón, head coach de Pampas, realizará cinco cambios en la formación titular en relación al último encuentro. En cuanto a los forwards, cuatro serán las modificaciones ya que el bahiense Francisco Lusarreta, Augusto Cabano Wall, Francisco Sluga y Lucas Moresco ingresarán en lugar de Ignacio Bottazzini, Rodrigo Fernández Criado, Marcelo Toledo y Juan Pedro Bernasconi, respectivamente. Con respecto a la línea de backs, el único cambio será el de Bautista Farisé por Felipe Ledesma.
Por su parte el pilar bahiense Nahuel Zunini estará a disposición entre los definidores.
En el partido de ida disputado en San Miguel de Tucumán fue victoria bonaerense por 43-22.
La fecha comenzó con estos resultados: Capibaras XV 53-Yacaré XV 21, Selknam 28-Dogos XV 35 y Cobras Brasil 12-Peñarol 35.
A la fase clasificatoria le quedan estas fechas:
Fecha 12: Pampas-Cobras Brasil, Peñarol-Dogos XV, Capibaras XV-Selknam y Tarucas-Yacaré XV.
Fecha 13: Capibaras XV-Dogos XV, Pampas-Selknam, Cobras-Tarucas y Yacaré XV-Peñarol.
Fecha 14: Peñarol-Pampas, Dogos XV-Yacaré XV, Tarucas-Capibaras XV y Selknam-Cobras Brasil.
Las formaciones
Así saldrán hoy a la cancha bonaerenses y tucumanos:
Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx; 4. Augusto Cabano Wall y 5. Francisco Sluga; 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Lucas Moresco; 9. Lucas Marguery (capitán) y 10. Estanislao Renthel; 11. Jerónimo Ulloa, 12. Bautista Farise, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas; 15. Tobías Wade. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.
Suplentes: 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Valentín Vicente Vidal, 19. Marcelo Toledo, 20. Juan Pedro Bernasconi, 21. Alejo Lavayén, 22. Santiago Cordero y 23. Ignacio Díaz
Tarucas: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderoni, 3. Francisco Moreno; 4. Joaquín Aguilar y 5. Luciano Asevedo; 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco; 9. Estanislao Pregot y 10. Stefano Ferro; 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofán, 13. Matías Orlando (capitán), 14. Mateo Pasquini; 15. Tomás Elizalde. Entrenador, Álvaro Galindo.
Suplentes: 16. Juan Manuel Vivas, 17. Mariano Muntaner, 18. Rodrigo Navarro, 19. Ignacio Marquieguez, 20. Santiago Heredia, 21. Santiago Saleme, 22. Ignacio Cerrutti y 23. Benjamín Elizalde.