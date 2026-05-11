Pampas recibe a Tarucas, con el bahiense Lusarreta titular y el foco en semifinales

El hooker bahiense vuelve a ser titular en la franquicia bonaerense. Foto: prensa UAR / Gonzalo Prados.

Pampas y Tarucas le pondrán hoy el cierre a la undécima fecha del Súper Rugby Américas, cuando se enfrenten en el Club Atlético de San Isidro, a las 20.

El árbitro será el rosarino Damián Schneider, mientras que el correntino Federico Solari y el bonaerense Simón Larrubia serán sus asistentes. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

La franquicia de Buenos Aires llega tras dos derrotas consecutivas y sabe que una victoria con punto bonus le alcanza para sellar su clasificación a semifinales. Por el otro lado, el conjunto dirigido por Álvaro Galindo viene de cuatro caídas en fila y necesita un triunfo que lo ilusione con meterse entre los cuatro semifinalistas.

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Juan Manuel Leguizamón, head coach de Pampas, realizará cinco cambios en la formación titular en relación al último encuentro. En cuanto a los forwards, cuatro serán las modificaciones ya que el bahiense Francisco Lusarreta, Augusto Cabano Wall, Francisco Sluga y Lucas Moresco ingresarán en lugar de Ignacio Bottazzini, Rodrigo Fernández Criado, Marcelo Toledo y Juan Pedro Bernasconi, respectivamente. Con respecto a la línea de backs, el único cambio será el de Bautista Farisé por Felipe Ledesma.

Por su parte el pilar bahiense Nahuel Zunini estará a disposición entre los definidores.

En el partido de ida disputado en San Miguel de Tucumán fue victoria bonaerense por 43-22.

La fecha comenzó con estos resultados: Capibaras XV 53-Yacaré XV 21, Selknam 28-Dogos XV 35 y Cobras Brasil 12-Peñarol 35.

A la fase clasificatoria le quedan estas fechas:

Fecha 12: Pampas-Cobras Brasil, Peñarol-Dogos XV, Capibaras XV-Selknam y Tarucas-Yacaré XV.

Fecha 13: Capibaras XV-Dogos XV, Pampas-Selknam, Cobras-Tarucas y Yacaré XV-Peñarol.

Fecha 14: Peñarol-Pampas, Dogos XV-Yacaré XV, Tarucas-Capibaras XV y Selknam-Cobras Brasil.

Las formaciones

Así saldrán hoy a la cancha bonaerenses y tucumanos:

Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx; 4. Augusto Cabano Wall y 5. Francisco Sluga; 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Lucas Moresco; 9. Lucas Marguery (capitán) y 10. Estanislao Renthel; 11. Jerónimo Ulloa, 12. Bautista Farise, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas; 15. Tobías Wade. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.

Suplentes: 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Valentín Vicente Vidal, 19. Marcelo Toledo, 20. Juan Pedro Bernasconi, 21. Alejo Lavayén, 22. Santiago Cordero y 23. Ignacio Díaz

Tarucas: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderoni, 3. Francisco Moreno; 4. Joaquín Aguilar y 5. Luciano Asevedo; 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco; 9. Estanislao Pregot y 10. Stefano Ferro; 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofán, 13. Matías Orlando (capitán), 14. Mateo Pasquini; 15. Tomás Elizalde. Entrenador, Álvaro Galindo.

Suplentes: 16. Juan Manuel Vivas, 17. Mariano Muntaner, 18. Rodrigo Navarro, 19. Ignacio Marquieguez, 20. Santiago Heredia, 21. Santiago Saleme, 22. Ignacio Cerrutti y 23. Benjamín Elizalde.