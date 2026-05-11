"Fue una experiencia positiva": Isabella Lameiro representó a Bahía en la Copa del Mundo de patín artístico

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La que seguramente haya sido la mayor experiencia deportiva de su vida transitó esta mañana la patinadora bahiense Isabella Lameiro Lampis, al ser parte de la segunda semifinal de la World Artistic Cup, uno de los escenarios más importantes del calendario internacional del patín artístico.

La representante del club El Nacional, de 15 años, salió hoy (sobre las 5:40 de nuestro país) a la pista de Garmisch-Partenkirchen, en Alemania, para llevar adelante su coreografía de style dance en la categoría cadetes. Compitió con otras 32 atletas y finalizó en la 30º colocación.

"Patinó bien, no cometió errores graves, solo en una parte del programa, sobre el diseño", contó la entrenadora Gabriela Montecchiari desde el viejo continente, quien mencionó que Isa salió última a la pista y que "estuvo bastante difícil la espera e incluso un par de chicas se descompusieron...".

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"Ella se sintió bien y pudo terminar la coreografía. Tuvo un descuento de 1,5 puntos que la relegó un poco en el puesto, por un momento de la música donde se apuró y por el vestuario, que en el control previo estaba ok", agregó.

Para Lameiro Lampis el 2026 viene siendo un año de marcado crecimiento deportivo: saltó a la categoría World Skate y llegó a esta cita internacional luego de haber finalizado décima en la Copa Apertura.

"Si bien no pudo plasmar todo lo que sabe, lo importante es que fue una experiencia positiva, haber pisado esta pista es impresionante y se va con ganas de seguir avanzando. Hace solo dos meses que debutó en esta categoría, es un montón", resumió Gabi.

Esta competencia corresponde a la segunda semifinal de la World Artistic Cup. La primera se desarrolló en Buenos Aires y contó también con presencia regional (la final, a la que accederán los mejores puntajes, está prevista del 1 al 7 de junio en Cesena, Italia).

En nuestro país compitieron Lola Fernández, Juan Segundo Rodríguez, Juan Andrés Budassi, Valentina Cocciarini y Tania De Marco.

En Senior caballeros, Juanse, oriundo de Saavedra (19 años), ganó la medalla de oro con 204,62 puntos, terminando por encima del brasileño Erik Leite (189,13) y el argentino Joaquín Franicevich (169,41).

Mientras que en la rama femenina, Lola (también de El Nacional como Rodríguez), nacida hace 18 años en General La Madrid, obtuvo la medalla de bronce sumando 117,40 unidades. El podio entre las mujeres lo completaron la brasileña Laura Olympio (plata, con 131,03 puntos) y la portuguesa, Madalena Costa (oro, con 239,03).

Además, Budassi, del club San Francisco, consiguió la medalla de oro en la categoría Juvenil: el bahiense de 16 años terminó en la primera colocación al sumar 80,90 puntos, tras presentarse en style y free dance.

Cocciarini, del club Bahiense del Norte, también regresó de Buenos Aires con un gran logro: la bahiense de 8 años consiguió la medalla de bronce en la categoría Tots, tras sumar 27,15 unidades.

Mientras que Tania De Marco, mini y dorreguense (representa a la Asociación Bahiense), culminó en el séptimo lugar: del club Ferroviario, sumó 28,73 unidades en su categoría.