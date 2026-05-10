Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión

Luego de varias semanas de ausencia, Mirtha Legrand volvió a ponerse al frente de su histórica “mesaza” y compartió con el público detalles del problema de salud que la obligó a alejarse temporalmente de la televisión.

"Vine porque quería estar en mi programa, vine regularcita pero vine", dijo Mirtha Legrand en su regreso, en un programa en el que se notó sus deseos de volver.

La conductora reapareció aunque no recuperada del todo, algo que se notaba en su voz y, en los primeros minutos del programa, explicó el difícil momento que atravesó debido a una fuerte bronquitis que le impidió conducir durante tres emisiones.

“Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar y por eso no vine por tres programas. Tomé antibióticos, de todo, pero buenos; así son las bronquitis”, relató la diva de la televisión argentina, generando alivio y aplausos entre sus seguidores.

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Con su habitual estilo cercano, “La Chiqui” también aprovechó el regreso para agradecer públicamente el apoyo y el cariño recibido durante su recuperación. En especial, destacó el trabajo de los profesionales de la salud que la asistieron durante las últimas semanas.

“Quiero agradecer tanto cariño”, expresó emocionada la conductora, que a sus 99 años continúa siendo una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.

Además, Mirtha tuvo palabras muy especiales para Juana Viale, su nieta, quien estuvo a cargo de la conducción del programa mientras ella permanecía en reposo.

Legrand elogió el desempeño de Juana y destacó que la reemplazó “de manera impecable” durante las emisiones en las que no pudo estar presente.

El regreso de Mirtha fue celebrado tanto por el público como por el ambiente artístico, en una noche marcada por la emoción y el alivio tras superar el problema respiratorio que había generado preocupación en las últimas semanas. (con información de NA)