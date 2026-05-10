Multas: hasta $ 2,2 M por ruidos molestos y $ 2,6 M por negarse al test de alcoholemia

Existe un camino alternativo para reducir a cero el castigo pecuniario: solo alcanza con no cometer infracciones. / Fotos: Emilia Manieri-La Nueva.

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Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Audionota: Danilo Belloni

Cuando en el año 2009 el Gobierno provincial decidió relacionar el valor de las multas por infracciones viales al precio de los combustibles, seguramente no consideró la posibilidad de que un conflicto bélico de escala internacional incrementara de manera significativa el valor del petróleo.

Eso es lo que ha sucedido a partir del inicio de la guerra en Medio Oriente, que ha disparado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, generando un aumento global en el valor de la nafta.

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Esta modalidad de actualización de los valores de las multas relaciona la Unidad Fija (UF) con la cual se establecen esos valores y el precio de la nafta de mayor octanaje de la petrolera YPF, tomado en la sucursal La Plata del Automóvil Club Argentino.

Esa es la explicación del ajuste del 16,82 % que ha tenido la UF para el bimestre mayo-junio, alcanzando los 2.215 pesos. Ese mismo mecanismo de actualización es el que utiliza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aunque en ese caso la UF equivale a la mitad del precio de la nafta de mayor octanaje.

El valor de cada multa se establece, de acuerdo con la infracción cometida, aplicando determinada cantidad de UFs, pudiendo variar entre un mínimo de 50 UF ($ 110.750) y un máximo de 1.500 UF ($ 3.322.500).

El Juzgado de Faltas local tiene, como criterio habitual, aplicar a cada falta el monto mínimo y alentar al infractor a realizar el pago voluntario. De hacerlo, abona el 50 % del valor. Si no adhiere a esa modalidad, pierde la bonificación y corre el riesgo de ser sancionado con un monto mayor.

La UF se ajusta de manera bimestral, con cada actualización del combustible que realiza la petrolera estatal. Entre 2009 y 2026 la nafta YPF de mayor octanaje pasó de $ 3,20 a $ 2.215, lo que representa un aumento del 69.120 %.

En 2009, negarse a realizar el test de alcoholemia se penaba con hasta $ 3.200. Hoy se castiga con un tope de $ 2.215.000. Aquellos $ 3.200 equivalían a 842 dólares, hoy corresponden a 1.548 dólares. Estos valores resultan elevados para cualquier mortal. Sin embargo, existe un camino alternativo para reducir a cero este castigo pecuniario: alcanza con no cometer infracciones.

La infracción más cometida en nuestra ciudad es utilizar el celular mientras se conduce. Representa el 24 % de las sanciones, con el agravante de ser una de las conductas que más accidentes genera por la distracción que provoca en los conductores.

La segunda falta más sancionada es estacionar en lugares prohibidos, con el 23 % del total. Si bien no es una acción de riesgo, el infractor se expone a una multa de hasta $ 2.214.000. La pena es menor si estaciona en zonas indebidas —doble fila, garaje, parada de ómnibus, ochava o senda peatonal—, falta que representa el 14,53 % de las infracciones.

Las siguientes contravenciones más sancionadas son: carecer de licencia (9,75 %); no tener seguro obligatorio (8,70 %); no respetar los semáforos (6,28 %); alcoholemia y estupefacientes (4,74 %); circular sin casco (3,77 %) y hacerlo sin chapa patente (2,69 %).

Los pagos

No es simple establecer que recaudación generan las multas en la ciudad.

La razón es que existen muchas variables al momento de establecer ese valor, desde los pagos con descuentos, la variabilidad entre mínimos y máximos, las sanciones desestimadas y la baja tasa de cobrabilidad, ubicada en un 25 %.

En caso de morosidad, el Juzgado intima al deudor y de no obtener respuesta inicia el reclamo por vía judicial. Ese trámite suele demorarse, atento a que el juzgado tiene a cargo, además del tránsito, las causas iniciadas por las áreas de fiscalización Comercial, Bromatología, Veterinaria y Zoonosis; Saneamiento, Obras Particulares y OMIC (Defensa al Consumidor).

En 2009 negarse a realizar el test de alcoholemia se penaba con hasta $ 3.200. Hoy se castiga con un tope de $ 2.215.000. Aquellos $ 3.200 equivalían a 842 dólares (U$S 1.548 de hoy).

Las multas de tránsito en particular prescriben a los cinco años.

La multa más elevada establecida por la Ley de tránsito castiga a aquellos camiones que circulan con una carga que exceda las dimensiones o el peso máximo admitido para cada sitio. En ese caso, la pena puede llegar a las 20.000 UF, es decir la bonita suma de $ 44.275.000 pesos.

Sabor amargo

Estos son los montos vigentes, mínimos y máximos, para marzo-abril 2026, con la salvedad de que, en todos los casos, el pago voluntario tiene un 50 % de descuento.

—Sin cobertura de seguro obligatorio: $ 664.400 y $ 1.664.400.

—Sin comprobante de seguro: $ 110.740 y $ 221.500.

—Uso de telefonía celular: $ 332.200 y $ 1.107.400.

—Sin cinturón de seguridad: $ 221.500 y $ 1.107.400.

—No respetar semáforo: $ 664.400 y $ 1.107.400.

—Estacionar en zona prohibida: $ 664.400 y $ 2.214.800.

—Exceso de velocidad: $ 332.200 y $ 2.214.800.—Circular sin licencia: $ 221.500 y $ 996.670—Ruidos molestos: $ 664.400 y $ 2.124.800.—Negarse al test de alcoholemia: $ 1.107.400 y $ 2.657.260.—Test de alcoholemia positiva: $ 664.400 y $ 2.215.500.—Circular sin la VTV: $ 221.500 y $ 664.400.—No registrarse en parquímetros: $ 32.360.