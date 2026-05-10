9 de Julio juega a las 12, como local, por la Liga Provincial Femenina
Las chicas reciben a Platense (La Plata), por la quinta fecha.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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9 de Julio recibe a Platense (La Plata), desde las 12, por la quinta fecha la Liga Provincial Femenina.
El encuentro se disputará en el Néstor Damiani, en un horario poco habitual, con arbitraje de Sam Inglera y Marcelo Gordillo.
Para el representante bahiense significa regresar a la localía, tras dos salidas a Mar del Plata, donde perdió ante Peñarol (61-40), y la última semana, frente a Quilmes (71-53).
En casa se hizo fuerte, venciendo en el debut a Estudiantes (Olavarría), 65 a 44 y la otra victoria la cosechó de visitante, frente a Hogar Social Berisso (La Plata), 62 a 51.
Será su segundo partido en casa para el plantel orientado por Julián Turcato, que hoy tendrá plantel completo, ya que en la víspera llegaron Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, quienes estaban afectadas a la preselección nacional.
Las visitantes, en tanto, aún no pudieron ganar y tienen pendiente un partido ante Estudiantes (Olavarría).
Posiciones
1º) Peñarol, (4-0), 8 puntos
2º) Quilmes, (3-1), 7
3º) 9 de Julio, (2-2), 6
3º) Hogar Social, (2-2), 6
5º) Estudiantes, (0-3), 3
5º) Platense, (0-3), 3