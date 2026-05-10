Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

9 de Julio juega a las 12, como local, por la Liga Provincial Femenina

Las chicas reciben a Platense (La Plata), por la quinta fecha.

Ileana Corvalán y 9 de Julio intentarán volver a festejar en casa. Foto: Emilia Mainieri-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio recibe a Platense (La Plata), desde las 12, por la quinta fecha la Liga Provincial Femenina.

El encuentro se disputará en el Néstor Damiani, en un horario poco habitual, con arbitraje de Sam Inglera y Marcelo Gordillo.

Para el representante bahiense significa regresar a la localía, tras dos salidas a Mar del Plata, donde perdió ante Peñarol (61-40), y la última semana, frente a Quilmes (71-53).

En casa se hizo fuerte, venciendo en el debut a Estudiantes (Olavarría), 65 a 44 y la otra victoria la cosechó de visitante, frente a Hogar Social Berisso (La Plata), 62 a 51.

Será su segundo partido en casa para el plantel orientado por Julián Turcato, que hoy tendrá plantel completo, ya que en la víspera llegaron Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, quienes estaban afectadas a la preselección nacional.

Las visitantes, en tanto, aún no pudieron ganar y tienen pendiente un partido ante Estudiantes (Olavarría).

Posiciones

1º) Peñarol, (4-0), 8 puntos

2º) Quilmes, (3-1), 7

3º) 9 de Julio, (2-2), 6

3º) Hogar Social, (2-2), 6

5º) Estudiantes, (0-3), 3

5º) Platense, (0-3), 3

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El país.
Fútbol.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE