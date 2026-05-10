9 de Julio juega a las 12, como local, por la Liga Provincial Femenina

Ileana Corvalán y 9 de Julio intentarán volver a festejar en casa. Foto: Emilia Mainieri-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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9 de Julio recibe a Platense (La Plata), desde las 12, por la quinta fecha la Liga Provincial Femenina.

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El encuentro se disputará en el Néstor Damiani, en un horario poco habitual, con arbitraje de Sam Inglera y Marcelo Gordillo.

Para el representante bahiense significa regresar a la localía, tras dos salidas a Mar del Plata, donde perdió ante Peñarol (61-40), y la última semana, frente a Quilmes (71-53).

En casa se hizo fuerte, venciendo en el debut a Estudiantes (Olavarría), 65 a 44 y la otra victoria la cosechó de visitante, frente a Hogar Social Berisso (La Plata), 62 a 51.

Será su segundo partido en casa para el plantel orientado por Julián Turcato, que hoy tendrá plantel completo, ya que en la víspera llegaron Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, quienes estaban afectadas a la preselección nacional.

Las visitantes, en tanto, aún no pudieron ganar y tienen pendiente un partido ante Estudiantes (Olavarría).

Posiciones

1º) Peñarol, (4-0), 8 puntos

2º) Quilmes, (3-1), 7

3º) 9 de Julio, (2-2), 6

3º) Hogar Social, (2-2), 6

5º) Estudiantes, (0-3), 3

5º) Platense, (0-3), 3