Las opciones para ver rugby local y regional este domingo en Bahía

A la actividad habitual de rugby en nuestra ciudad de los domingos, se agregan hoy partidos que van a completar la fecha 2 del regional Norpatagónico de varones que comenzó ayer.

A las 15 arranca Sociedad Sportiva-Roca RC, que va en La Carrindanga con arbitraje de Omar Villafañe (Sur).

Si bien ambos clubes dejaron por sentado que iban a jugar los días sábados, a pedido del visitante el club bahiense hizo una excepción y se pasó para hoy. Pero sólo se jugará en Primera ya que la visita no trae a su Intermedia. Por ese motivo, Las Palomas organizaron un amistoso contra Puerto Belgrano RHC para las 13.30.

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También hoy será el día de partido para Universitario y Patagonia RC (Neuquén), que se enfrentarán a las 15 en el complejo Héctor Gatica, donde el árbitro será Rafael Jornet (Sur).

En este duelo sí habrá preliminar de Intermedia aunque entre Universitario y Los Patos RC, a las 13.30.

Ayer por la zona 1 fue derrota de El Nacional frente a Marabunta, en Cipolletti, por 68-22 en Primera y por 93-10 en Intermedia. Con el resultado en la categoría principal La Hormiga quedó como único líder en su grupo, al menos momentáneamente.

En la zona 2 fue victoria de Neuquén RC frente a Santa Rosa RC por 75-0 en Primera y por 48-12 en Intermedia. Los neuquinos lideran las posiciones en este grupo.

El próximo fin de semana se llevará a cabo la fecha 3, última de la fase clasificatoria, para determinar a los semifinalistas (1º zona 1 vs. 2º zona 2 / 1º zona 2 vs 2º zona 1).

Por la zona 1 jugarán Sociedad Sportiva-Marabunta y Roca RC-El Nacional, mientras que en el grupo 2 se enfrentarán Neuquén RC-Universitario y Santa Rosa RC-Patagonia RC.

Formaciones

Estas son las formaciones de los clubes bahienses para los encuentros de Primera en el Norpatagónico:

Sociedad Sportiva: Iñaki Azcoitía, Juan Francisco Malanga, Uriel Troncoso; Francisco Cantalejos (capitán) y Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli; Thiago Loiacono, Felipe Inchausti, Gerónimo Rivas Pompei; Ignacio Ficcadenti y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Joaquín Rey Saravia, Pedro Zorzano, Felipe Serrat; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

El recambio será con Santiago Báncora, Mauricio Torrisi, Tomás Cossi, Federico Stein, Joaquín Marne, Rafael Larrañaga Astibia, Mateo Köhler y Agustín Machado.

Universitario: Michael Aquino, Santino Verón, Juan Ignacio Gil; Ernesto Theaux y Valentín Gorla; Santiago Farías, Marcos Torresi, Martín Rivero; Tomás Fara y Tobías Andrade (capitán); Facundo Freire, Álvaro Núñez, Lautaro Carrio, Santiago González Lamponi; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Relevos, Walter Trionfetti, Dylan Williman, Matías Lorenzo, Lautaro Vera, Aucan Morales, Emiliano D'Amico, Joaquín Cariac y Mauro Rudel.

Finalistas en Mardel

Mar del Plata Club y Comercial avanzaron a la final del Clasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Ayer, Comercial sorprendió a Sporting al ganarle de visitante por 21-18. "Mardel" se impuso de local a Universitario por 31-26.

El próximo sábado se jugará la final en Santa Celina.

Torneo femenino

Este domingo a las 12 en cancha de Palihue, las locales recibirán a Sol de Mayo (Viedma) para disputar las fechas 7 y 8.

Se jugará en modalidad ten (diez jugadoras por lado).

Al certamen le quedan cuatro fechas, es decir, dos domingos más.

Las Verdes lideran invictas.

Apertura Desarrollo

Este domingo se jugará la séptima fecha del campeonato Apertura Desarrollo masculino.

A las 15 jugarán UNS-Punta Alta RC (arbitraje de Facundo Amaya) y Palihue-Sol de Mayo (Alejandro Bermejo).