¿Qué es Bahía Limpia y cómo cambiará la gestión ambiental de la ciudad?

Con una fuerte inversión en equipamiento, un esquema de control más riguroso y una estrategia que combina participación ciudadana, educación ambiental y sanciones ejemplares, el Municipio de Bahía Blanca presentó “Bahía Limpia”, un programa integral que busca redefinir la relación de la ciudad con sus residuos y avanzar hacia un modelo urbano más ordenado, sustentable y comprometido con el cuidado del ambiente.

La iniciativa fue lanzada oficialmente por el intendente Federico Susbielles, acompañado por la secretaria de Gobierno, Florencia Molini; el juez de Faltas, Carlos Salgado; el secretario de Delegaciones, Ignacio Caspe; el director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco; y el subsecretario de Ambiente, Emiliano Loggiaco, entre otros funcionarios.

“Pretendemos tener una ciudad más limpia, más ordenada”, afirmó Susbielles al presentar un programa que contempla una inversión histórica en infraestructura y logística.

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En ese marco, el Municipio ya incorporó diez camiones por un monto de 350 millones de pesos y avanza en una nueva licitación para adquirir diez bateas y dos camiones Roll Off, con una inversión superior a los 900 millones.

A esto se suma el aporte de SAPEM Ambiental, que destinó más de 1.800 millones de pesos a la renovación de su flota con ocho nuevas unidades, fortaleciendo así el sistema de recolección urbana.

“El municipio viene trabajando arduamente: ha logrado bajar el 50 % la cantidad de basurales a cielo abierto que estaban en la ciudad al inicio de nuestra gestión”, destacó el intendente. Y añadió: “Venimos de un año de muchísima carga, donde hemos logrado levantar 300.000 toneladas; es decir, más de cuatro veces lo que habitualmente se genera en materia de residuos”.

Un desafío ambiental, urbano y cultural

Para la secretaria de Gobierno, Florencia Molini, la problemática de los residuos excede la cuestión operativa.

“La generación de residuos es una problemática estructural de las grandes ciudades de nuestro país, y la nuestra no es una excepción”, señaló.

La funcionaria subrayó que la solución requiere abordar simultáneamente tres dimensiones: “Estamos absolutamente convencidos de que hay tres variables que se ponen en juego: la cuestión ambiental, la responsabilidad del Municipio y una más que es fundamental, que es la participación ciudadana”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de sostener una planificación a largo plazo: “Es necesario planificar, es necesario redoblar el esfuerzo en trabajo”, y valoró la inversión presentada como una herramienta clave para “abordar esta problemática de manera integral”.

Tres ejes para una gestión integral

El programa Bahía Limpia se estructura sobre tres líneas estratégicas de acción.

La primera, Bahía sin basurales, apunta a la erradicación progresiva de los basurales a cielo abierto mediante operativos de limpieza, saneamiento, disposición segura de residuos y recuperación del espacio público.

La segunda, Sistema de Gestión de Grandes Residuos, está orientada a resolver la disposición adecuada de residuos voluminosos domiciliarios, como muebles en desuso, restos de poda, escombros, colchones y chatarra.

La tercera, Bahía Recicla, busca fortalecer la valorización de materiales reciclables, promoviendo la separación en origen y consolidando una cultura de recuperación y reutilización de residuos.

“Pensamos en otra línea para la disposición final de grandes residuos domiciliarios, para que se puedan disponer de manera segura”, explicó Molini.

Participación ciudadana y control inteligente

Uno de los pilares del programa será la participación activa de la comunidad. A través del WhatsApp 2915090321, los vecinos podrán reportar basurales, denunciar arrojo indebido de residuos, solicitar el retiro de elementos de gran porte, consultar la ubicación de bateas disponibles y obtener información sobre la recolección diferenciada.

“Vamos a trabajar de forma mancomunada con los vecinos”, sostuvo Susbielles. “Facilitaremos la posibilidad de que puedan comunicarse para disponer correctamente los residuos de gran porte, que muchas veces hoy se sacan de manera inadecuada”.

Además, el sistema se apoyará en la tecnología del Centro Único de Monitoreo. “Es fundamental, principalmente, para detectar una falta; el CeUM brindará una herramienta para iniciar las acciones correspondientes”, destacó el jefe comunal.

Sanciones más severas

El programa también contempla un endurecimiento del régimen sancionatorio para quienes incumplan las normas vigentes en materia de disposición de residuos.

“Cada vez que se detecte alguna situación que vaya en contra de esta normativa, ahí vamos a estar para aplicar las sanciones correspondientes”, afirmó Carlos Salgado.

El juez de Faltas precisó que las multas previstas por la Ordenanza 19.374 oscilarán entre los 800 mil y los 80 millones de pesos, según la gravedad del daño, la reincidencia y los riesgos generados.

“La responsabilidad del Tribunal de Faltas será llevar adelante la implementación específica de las sanciones que merecen este tipo de actividades”, señaló.

Una política ambiental con mirada de futuro

Más allá del componente operativo, Bahía Limpia propone un cambio cultural: entender que la gestión de residuos no es solo una tarea del Estado, sino una responsabilidad compartida entre el Municipio y la ciudadanía.

“Es injusto que algunos irresponsables generen una disposición indebida de residuos y que el costo lo terminen pagando el resto de los vecinos”, advirtió Susbielles.

Por eso, el programa apuesta a combinar infraestructura, educación, participación y control.

En una ciudad que ha logrado reducir a la mitad sus basurales a cielo abierto, la nueva etapa busca consolidar esos avances y profundizarlos.

La meta es ambiciosa, pero clara: construir una Bahía Blanca más limpia, más ordenada y ambientalmente más responsable.