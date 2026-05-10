Gimnasia y Esgrima La Plata eliminó a Vélez y será rival de River en cuartos

Gimnasia La Plata fue altamente efectivo y venció a Vélez esta noche en el estadio José Amalfitani, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El Lobo se impuso por 1 a 0 con gol de Marcelo Torres, de penal, a los 12 minutos.

Además, la visita tuvo que jugar con un hombre menos desde los nueve minutos de la segunda parte, luego de la expulsión directa, a instancias del VAR, del defensor Enzo Martínez.

Con el triunfo, el “Lobo” mantiene una racha increíble desde la llegada del entrenador Ariel Pereyra, con siete triunfos en misma cantidad de partidos, y se medirá con River por un lugar en la semifinal del Apertura.