Ferro no pudo repetir ante Regatas y Gimnasia (Comodoro) quedó 2-0 ante Independiente (Oliva)

El bahiense Duvanced, con el tatuaje de Estudiantes en el brazo, intenta frenar el avance de Horton. Fotos: LNB

Los dos equipos que cuentan con jugadores bahienses cayeron esta noche, tras disputarse los segundos puntos de dos de las series de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, que se disputan al mejor de cinco.

Ferro Carril Oeste, con el local Jano Martínez y el pringlense Valentín Bettiga, cayó ante Regatas en Corrientes, por 80 a 61, y la serie quedó 1-1.

El exjugador de Villa Mitre, que venía de ser la figura del juego 1, terminó con 2 puntos (0-4 en triples, 0-2 en dobles y 2-4 en simples) y aportó 4 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos en 25m39s en cancha.

Mientras que Bettiga fue uno los más efectivos en el Verde, sumando 13 unidades y bajando 3 rebotes.

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El goleador y jugador más determinante del encuentro fue Juan Pablo Corbalán, quien terminó con 21 puntos para el local. En tanto, Iván Gramajo lo siguió con 18 unidades.

Ahora la llave se trasladará a Caballito, cuando se enfrenten en el Héctor Etchart el miércoles y el viernes. De ser necesario un quinto y definitivo juego irá el domingo, en tierras correntinas.

Por otra parte, en Comodoro Rivadavia, Gimnasia quedó "match-point" al vencer nuevamente a Independiente (Oliva), equipo donde milita el bahiense Valentín Duvanced.

El equipo chubutense ganó por 77 a 72 y se adelantó 2 a 0 en la llave.

Duvanced estuvo en cancha 6m33s y sumó un punto (0-1 en triples, 0-1 en dobles y 1-2 en simples) y bajó dos rebotes.

Aunque el equipo cordobés logró recortar en el último cuarto y llegó a ponerse a 5 (65 a 60), un gran tercer cuarto, que lo ganó por ¡30 a 11! le permitió a Gimnasia encaminar el juego en el Socio Fundadores.

Esta serie continuará el miércoles en Oliva y en caso de que gane el local, continuará el viernes. Si se impone Gimnasia, avanzará a semifinales.

*Más temprano

Este mediodía, Argentino de Junín venció a Atenas de Córdoba en El Fortín de las Morochas y quedó a un paso de la salvación.

El equipo juninense se impuso por 61 a 53 y se adelantó 2 a 1 en la serie ante el equipo que conduce el bahiense José Luis Pisani.

La llave continuará el martes en el mismo escenario.

*Mañana

Este lunes continuarán las otras llaves de cuartos de final, cuando disputen también sus segundos juegos.

Boca Juniors, con el bahiense Lucas Faggiano, visitará a Oberá, que cuenta con los locales Alejo Azpilicueta y Albano Costa. Se medirán a las 20.30.

En el primer punto, el Xeneize se quedó con la ventaja de localía, al imponerse como visitante por 70 a 66.

Además, en Santiago del Estero, Quimsa, con el bahiense Fausto Ruesga, recibirá a Instituto de Córdoba a partir de las 21.

El equipo del exjugador de Olimpo se adelantó en la serie, al quedarse holgadamente con juego 1 por 85 a 59.