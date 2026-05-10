Argentino festejó este mediodía ante Atenas y quedó a un triunfo de la salvación

Argentino (Junín) superó este mediodía como local a Atenas, 61 a 53, dio vuelta la serie y quedó 2-1 al frente en esta instancia por la permanencia de la Liga Nacional, que se disputa al mejor de cinco.

En consecuencia, de repetir los juninenses el martes, también en El Fortín de las Morochas -que hoy "explotaba de público"-, se asegurarán la continuidad en la élite, caso contrario definirán en Córdoba el próximo domingo.

Los cuartos fueron 15-13, 33-36 y 45-44.

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Nuevamente Franco Balbi fue uno de los pilares del equipo juninense, aportando 16 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias.

También Jeremías Sandrini 14 puntos -además del doble final-, segundo goleador del partido. Porque en Atenas, dirigido por el bahiense José Luis Pisani, los principales anotadores resultaron Luciano González, con 13 y Ramiro Ledesma, con 10.

Esta noche

Hoy disputarán los segundos juegos de las series de cuartos Regatas Corrientes (0)-Ferro (1) y Gimnasia y Esgrima de Comodoro (1)-Independiente de Oliva (0).