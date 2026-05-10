La patinadora bahiense Isabella Lameiro afrontará un enorme desafío en Alemania

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La patinadora bahiense Isabella Lameiro Lampis ya vive una experiencia inolvidable en Alemania, donde participará desde este lunes de la segunda semifinal de la World Artistic Cup, uno de los escenarios más importantes del calendario internacional del patín artístico.

Con apenas 15 años y dentro de la categoría cadete, la representante del club El Nacional atraviesa un año de marcado crecimiento deportivo.

En 2026 dio el salto a la categoría World Skate, un paso clave en su evolución competitiva, y llega a esta cita internacional luego de haber finalizado décima en la Copa Apertura.

La competencia reúne a 33 patinadoras de distintos países, entre ellas destacadas exponentes de Italia, Portugal y España, potencias históricas de la disciplina. Solamente las 18 mejores accederán a la instancia decisiva, donde deberán presentar una segunda coreografía correspondiente al free dance.

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Isabella se encuentra acompañada por la entrenadora Gabriela Montecchiari, en una competencia que representa una enorme oportunidad para medirse frente al máximo nivel internacional y continuar sumando experiencia en el circuito más exigente del mundo.

La presentación de la bahiense será este lunes 11, a las 10:39 de la mañana de Garmisch-Partenkirchen, la ciudad donde se lleva adelante el evento, las 5:39 en nuestro país.

Esta competencia corresponde a la segunda semifinal de la World Artistic Cup. La primera se desarrolló en Buenos Aires y contó también con presencia regional (la final, a la que accederán los mejores puntajes, está prevista del 1 al 7 de junio en Cesena, Italia).

En nuestro país compitieron Lola Fernández, Juan Segundo Rodríguez, Juan Andrés Budassi, Valentina Cocciarini y Tania De Marco.

En Senior caballeros, Juanse, oriundo de Saavedra (19 años), ganó la medalla de oro con 204,62 puntos, terminando por encima del brasileño Erik Leite (189,13) y el argentino Joaquín Franicevich (169,41).

Mientras que en la rama femenina, Lola (también de El Nacional como Rodríguez), nacida hace 18 años en General La Madrid, obtuvo la medalla de bronce sumando 117,40 unidades. El podio entre las mujeres lo completaron la brasileña Laura Olympio (plata, con 131,03 puntos) y la portuguesa, Madalena Costa (oro, con 239,03).

Lola, Gabriela y Juanse

Además, Budassi, del club San Francisco, consiguió la medalla de oro en la categoría Juvenil: el bahiense de 16 años terminó en la primera colocación al sumar 80,90 puntos, tras presentarse en style y free dance.

Cocciarini, del club Bahiense del Norte, también regresó de Buenos Aires con un gran logro: la bahiense de 8 años consiguió la medalla de bronce en la categoría Tots, tras sumar 27,15 unidades.

Mientras que Tania De Marco, mini y dorreguense (representa a la Asociación Bahiense), culminó en el séptimo lugar: del club Ferroviario, sumó 28,73 unidades en su categoría.