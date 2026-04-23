Copa del Mundo de patín artístico: destacada participación de los representantes de nuestro medio

Valentina Cocciarini, de 8 años, tuvo su debut internacional y fue con medalla. Fotos: Gentileza Feliciano Zamora, Gabriela Montecchiari y Lorena Carinelli

Una destacada participación tuvieron los patinadores de nuestro medio en el inicio de la World Arstic Cup, que se realizó en Buenso Aires y reunió a 600 competidores de 17 países.

Nuestra ciudad y la región estuvieron representados por distintos patinadores y patinadoras en distintas categorías.

En Senior, Juan Segundo Rodríguez y Lola Fernández, patinadores de El Nacional, lograron destacados resultados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En caballeros, el oriundo de Saavedra (19 años) ganó la medalla de oro con 204,62 puntos, terminando por encima del brasileño Erik Leite (189,13) y el argentino Joaquín Franicevich (169,41).

Lola y Juanse, de El Nacional, y otro gran torneo internacional.

Mientras que en la rama femenina, Lola, nacida hace 18 años en General La Madrid, obtuvo la medalla de bronce sumando 117,40 unidades. El podio entre las mujeres lo completaron la brasileña Laura Olympio (plata, con 131,03 puntos) y la portuguesa, Madalena Costa (oro, con 239,03).

De esta manera, Juanse y Lola fueron los mejores argentinos en cada rama en su categoría, lo que los deja muy bien posicionado pensando en la final del Mundial.

La misma se llevará a cabo en Italia los primeros días de junio y, previamente, se realizá otra semifinal en Alemania, como fue la de Buenos Aires.

Tras esa competencia, en la que problabelmente no asistan patinadores de nuestro país, los mejores puntajes nacionales representarán a Argentina en tierras italianas.

"Fue un inicio de temporada súper emocionante, con los dos liderando el país en su categoría", contó Gabriela Montecchiari, una de las entrenadora de los patinadores de El Nacional.

"Juanse superó los 200 puntos, que es un objetivo que siempre tenemos. Patinó muy bien. Mejoró mucho en la parte artística, que era un objetivo para él. Vamos mejorando mucho en eso, así que contentos con todo el trabajo que se hizo en la pretemporada", reconoció Gaby.

También se mostró muy satisfecha por lo hecho por Lola.

"Venía con un problema en la espalda, arrancó la temporada un poco complicada. Lo pudimos solucionar con un trabajo bastante a fondo y ahora realmente está mucho mejor. Está empezando a encontrar de nuevo su nivel, plasmó dos coreagrafías muy lindas", remarcó Montecchiari.

"Estoy contentas por ambos y ya nos ponemos a trabajar por lo que sigue", cerró Gaby.

Debut en lo más alto

Juan Andrés Budassi, del club San Francisco, consiguió la medalla de oro en la categoría Juvenil.

El bahiense de 16 años terminó en la primera colocación al sumar 80,90 puntos, tras presentarse en Style y Free Dance.

"Nos fue súper bien. Esta copa es lo más alto que hay a nivel mundial para su categoría. Ya estar seleccionado por el equipo técnico de la Confederación es un montón", reconoció su entrenadora, Lorena Carinelli.

"Tuvo re buen desempeño. Era su primera experiencia a un nivel internacional y que representaba al país y tuvo muy buen desempeño. Estamos re contentos con eso", agregó Lorena.

La más peque, debut y medalla

Valentina Cocciarini, del club Bahiense del Norte, también regresó de Buenos Aires con un gran logro.

La bahiense de 8 años consiguió la medalla de bronce en la categoría Tots, tras sumar 27,15 unidades.

"Fue un sueño cumplido: Valentina y su primera medalla mundial", resumió Feliciano Zamora.

"Para Valen y para mí, este torneo nos tomó por sorpresa. La convocatoria llegó a través de la CAP, unas semana antes de viajar al Torneo Apertura. Vinimos del Campeonato Apertura de la A, donde ella había logrado el 2° puesto. Sin dudarlo, seguimos trabajando más enfocados que nunca para la World Cup", recordó el entrenador de Valen.

Ya con la noticia asumida, siguieron manos a la obra.

"El objetivo siempre fue claro: dar lo mejor de ella, pero sin olvidarnos de disfrutar al máximo. Con tan corta edad, iba a ser su primera experiencia internacional y queríamos que fuera un recuerdo hermoso. Tampoco sabíamos con qué nivel nos íbamos a encontrar", admitió Feli.

Ya en Buenos Aires, todo fue un sueño.

"La realidad superó todo: el nivel fue excelente y Valen dio su máximo. La medalla de bronce fue la consecuencia de todo lo que entrena. Muchas horas de pista y fuera de ella, con su trabajo físico junto a Diego García y la flexibilidad con Florencia Mondora, sus profes particulares, con los que ella hace un trabajo más específico", explicó Zamora.

"Esto es fruto de muchísimo esfuerzo, constancia y amor por lo que hace a sus pequeños 8 años. Estamos orgullosos de ella, la quiero mucho y esto recién empieza", redondeó Feli.

Además, en la categoría Mini, Tania De Marco, dorreguense que representa a la Asociación Bahiense, culminó en el séptimo lugar.

Tania, del club Ferroviario, sumó 28,73 unidades en su categoría.