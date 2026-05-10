Temporal el Monte Hermoso: “Todavía estamos evaluando los daños”, dijo Arranz

Luego del importante fenómeno meteorológico que afectó a Monte Hermoso y a otras localidades costeras de la provincia de Buenos Aires, en el balneario se están desarrollando trabajos de limpieza y recolección en distintos sectores de la costanera.

Si bien durante la jornada del sábado ya se habían llevado a cabo algunas tareas, desde este domingo se intensificaron las labores de asistencia y despeje.

En ese sentido, el intendente Hernán Arranz señaló que “todavía no podemos hablar de costos porque nos encontramos en plena etapa de evaluación de daños”.

El jefe comunal destacó el compromiso de los empleados municipales, Bomberos Voluntarios, la Cooperativa Eléctrica y Telefónica, quienes trabajaron durante todo el temporal para asistir a la comunidad y sostener los servicios.

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Actualmente, las tareas se concentran en liberar calles y retirar elementos peligrosos esparcidos principalmente en el frente marítimo y zonas aledañas. La presencia de maderas, clavos y cables representa un riesgo para los vecinos, por lo que se recomienda evitar circular o acercarse a los sectores afectados.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el temporal se originó por un ciclón extratropical generado por un proceso de ciclogénesis frente a la costa bonaerense. Nuestra región fue una de las más afectadas, con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y una importante crecida del mar.