Nahuel Molina se desgarró a un mes del comienzo del Mundial

La Selección argentina suma una nueva preocupación pensando en el Mundial 2026: Nahuel Molina se desgarró luego del encuentro entre el Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo por la liga española. Este problema enciende las alarmas de Lionel Scaloni a un mes de la cita mundialista.

Aunque el lateral derecho tendrá tres semanas de recuperación y todo indica que llegaría al debut con Argelia el 16 de junio, lo hará sin ritmo futbolístico y preocupa al cuerpo técnico de la Albiceleste.

Molina forma parte del once titular de Scaloni, que todavía no definió la lista de convocados para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El DT tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar dicha lista.

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En las anteriores convocatorias, el entrenador de la Selección argentina convocó al exfutbolista de Boca y Defensa y Justicia y no lo hizo con Gonzalo Montiel, que atravesaba problemas físicos.

La lesión de Molina se suma a la de Cristian Cuti Romero y Nicolás González, también futbolista del Atlético de Madrid. Si bien se espera que todos lleguen óptimos físicamente, es una situación que preocupa en Argentina. (NA).